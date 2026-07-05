Se esperan 14 nuevos reactores nucleares en el Reino Unido: energía para 8 millones de hogares

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Se esperan 14 nuevos reactores nucleares en el Reino Unido: energía para 8 millones de hogares

Se ha anunciado un proyecto colosal que promete marcar un giro radical en el sistema energético del Reino Unido. Un consorcio privado liderado por la empresa europea SGE ha propuesto la construcción de 14 reactores nucleares modulares pequeños (SMR) en el territorio del país. Si se lleva a cabo esta iniciativa, la potencia total de las nuevas unidades alcanzará los 4,2 GW, lo cual es suficiente para suministrar energía eléctrica continua a casi 8 millones de hogares. Así lo informa Ixbt.com.

Dicho proyecto ya ha sido presentado para su revisión dentro del programa gubernamental británico Advanced Nuclear Framework . Según los cálculos del consorcio, una vez que los nuevos reactores entren en funcionamiento, podrían cubrir hasta el 11 % de la demanda eléctrica del país. El aspecto más relevante es que se espera que la vida útil de estas instalaciones sea de al menos 60 años.

Nueva tecnología y enfoque estratégico

A diferencia de las centrales nucleares convencionales de gran tamaño, el proyecto prevé la ubicación de reactores del tipo BWRX-300 en tres emplazamientos principales. Esta tecnología fue desarrollada por la empresa GE Vernova Hitachi . Según el plan, se instalarán seis reactores en la primera central y cuatro en cada una de las otras dos. Este método de producción en serie permite reducir los plazos de construcción y abaratar significativamente el coste de cada unidad.

La composición del consorcio detrás del proyecto es también muy prestigiosa, incluyendo empresas como Samsung C&T, Laing O'Rourke, Aecon Group, Google Cloud, Fermi Development y Etara . Se planea resolver la cuestión de la financiación mediante inversiones privadas y el mecanismo británico Contracts for Difference , con el apoyo del National Wealth Fund.

Posición y perspectivas en la energía global

BWRX-300 es considerado hoy en día uno de los proyectos más maduros y fiables en la clase de reactores modulares pequeños. Actualmente, la primera unidad de este tipo se está construyendo en Canadá, mientras que en el Reino Unido la tecnología atraviesa paralelamente el proceso de licencia estatal. Si el gobierno da luz verde a esta iniciativa, se prevé que el primer reactor entre en funcionamiento comercial en 2034.

Es natural que esta tecnología de reactores modulares pequeños despierte un gran interés en países que aspiran a la independencia energética, como Uzbekistán. Según Ixbt.com, este proyecto se ve no solo como una fuente de energía limpia, sino como una solución moderna que se construye de forma más rápida y económica que las centrales nucleares tradicionales. La experiencia británica podría iniciar una nueva era de la energía nuclear en todo el mundo.

EnergíaReactor nuclearReino UnidoTecnologíaGE Vernova Hitachi
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Abror Shuhratov
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