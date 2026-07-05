Una nueva especie de criatura de 80 millones de años identificada en Japón

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Una nueva especie de criatura de 80 millones de años identificada en Japón

Los científicos japoneses podrían haber identificado una especie de reptil marino hasta entonces desconocida para la ciencia, como resultado de nuevas investigaciones sobre restos fósiles que se mantuvieron en secreto durante décadas. Sobre esto, Kyodo informó la agencia.

Se informó que especialistas de la Universidad de Ciencias de Okayama y de otras instituciones científicas reanalizaron restos antiguos descubiertos en la década de 1990. Anteriormente, este hallazgo había sido clasificado como perteneciente a los mosasaurios, grandes depredadores marinos que vivieron en el período Cretácico.

Se señaló que los restos fósiles fueron descubiertos entre 1990 y 1992 en la zona de la ciudad de Kaizuka, en Japón, y se han conservado hasta ahora en el Museo de Historia Natural de Kishiwada, en la prefectura de Osaka. Debido a la falta de capacidades técnicas, no fueron estudiados en profundidad durante muchos años.

En los últimos años, gracias a las nuevas tecnologías y los avances científicos en el campo de la paleontología, los especialistas lograron separar cuidadosamente los restos de las capas rocosas y analizarlos en detalle.

Durante las investigaciones, los científicos identificaron en la mandíbula superior del animal tres estructuras anatómicas distintivas que no se habían registrado en ninguna especie de mosasaurio. Además, se constató que este reptil marino, de aproximadamente 6 metros de longitud, tampoco posee los surcos especiales por los que pasan los vasos sanguíneos característicos de otros mosasaurios.

Los especialistas enfatizan que son precisamente estas características anatómicas únicas las que indican que este hallazgo podría pertenecer a una nueva especie de mosasaurio hasta entonces desconocida para la ciencia.

Los científicos planean, mediante investigaciones adicionales, determinar con mayor precisión la historia evolutiva de este raro hallazgo y su papel en el desarrollo de los reptiles marinos.

JapónKyodoUniversidad de Ciencia de OkayamaKaizukaPrefectura de Osaka
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Kamola Shuhratova
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