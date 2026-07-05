Bang & Olufsen presenta la primera batería externa de su historia

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Bang & Olufsen presenta la primera batería externa de su historia

Bang & Olufsen, mundialmente conocida por sus dispositivos de audio premium, ha dado un paso inesperado y ha presentado la primera batería externa (powerbank) bajo su marca. Este dispositivo no es solo una herramienta técnica, sino que se reconoce como un accesorio que refleja el estilo lujoso y distintivo de la marca. Según ixbt.com, el nuevo gadget forma parte de la estrategia de expansión de la gama de productos de la empresa. Sobre esto, Ixbt.com informa .

El aspecto principal del modelo Bang & Olufsen Powerbank se manifiesta en su apariencia. La carcasa del dispositivo está recubierta con paneles de cristal de alta calidad en ambos lados, unidos por un marco de aluminio trabajado con un acabado tipo diamante. La textura nacarada aporta al dispositivo un brillo distintivo y una apariencia premium. Se ofrecen a los usuarios los colores «Negro infinito» (Infinite Black) y «Arena dorada» (Gold Sand).

Características técnicas y carga

En cuanto a las características técnicas del dispositivo, su capacidad no es muy grande según los estándares modernos — 5000 mAh. Sin embargo, la empresa ha centrado su atención principal no en la capacidad, sino en la compacidad y la armonía con los nuevos auriculares insignia de la marca — Beoplay H100. Según el fabricante, esta batería es el complemento perfecto para dichos auriculares.

El nuevo powerbank es compatible con la tecnología de carga magnética inalámbrica estándar Qi2. A través de esta, puede entregar una potencia de hasta 15 W. Además, el dispositivo cuenta con un puerto USB-C, que permite transmitir energía a 20 W mediante cable y cargar la propia batería a 18 W.

Bang & Olufsen ha adaptado este dispositivo no solo para sus propios auriculares, sino también para smartphones modernos. En particular, los propietarios de dispositivos compatibles con el estándar Qi2, como el Apple iPhone y el futuro Google Pixel 10, pueden utilizar este accesorio sin problema. Esto garantiza la universalidad del gadget.

Precio y lanzamiento al mercado

En el mercado uzbeko, los productos de Bang & Olufsen siempre se han distinguido por su alto precio y exclusividad. El nuevo powerbank no es una excepción. En el mercado europeo, este dispositivo se lanzó al precio de 145 euros. Aunque esto sea varias veces superior al precio de las baterías externas de 5000 mAh convencionales, para los seguidores de la marca, el diseño y la calidad de los materiales ocupan el primer lugar.

A modo de conclusión, se puede decir que el Bang & Olufsen Powerbank no es simplemente una fuente de alimentación, sino un ejemplo de joyería tecnológica que refleja el gusto y el estatus de su propietario. Sus dimensiones compactas y su atractivo estético lo convierten sin duda en un compañero indispensable tanto en la vida cotidiana como en los viajes.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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