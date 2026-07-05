Putin llamó a Trump: ¿qué se dijo en la conversación?

El presidente ruso Vladimir Putin llamó a Donald Trump con motivo del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, felicitándolo a él y al pueblo estadounidense.

La comunicación, que duró casi una hora y media, no se limitó a las felicitaciones. Los dos mandatarios también discutieron la guerra en Ucrania, la situación en torno a Irán, la mediación diplomática y las relaciones futuras.

Putin recordó las relaciones históricas entre Rusia y Estados Unidos

Según un comunicado del Kremlin, Putin mencionó en sus palabras de felicitación el papel histórico de Rusia en la formación del Estado estadounidense y la alianza de ambos países durante los años de la Segunda Guerra Mundial.

El líder ruso también valoró positivamente las celebraciones a gran escala organizadas por el 250 aniversario de la independencia de EE. UU.

Al final de la conversación, Putin recordó a Trump que la invitación permanente para visitar Rusia sigue vigente.

La conversación duró casi 1,5 horas

Según Yuri Ushakov, asistente del presidente ruso, la comunicación telefónica duró cerca de una hora y 25 minutos.

Esta fue la cuarta conversación telefónica entre Putin y Trump desde principios de 2026. El Kremlin la calificó como un diálogo llevado a cabo en un espíritu «de trabajo y constructivo».

La guerra de Ucrania fue uno de los temas principales

Ushakov afirmó que Donald Trump expresó su disposición a ayudar a detener más rápidamente las hostilidades y a resolver el conflicto.

Se mencionó que los enviados especiales del presidente estadounidense, Steve Witkoff y Jared Kushner, continuarían sus esfuerzos de mediación y podrían, si fuera necesario, visitar Moscú nuevamente.

La parte rusa manifestó estar a favor de resolver el conflicto por vías político-diplomáticas, aunque aclaró que no renunciaría a sus exigencias principales.

Declaraciones contradictorias sobre Konstantinovka

Según el representante del Kremlin, Putin informó a Trump sobre la situación en el campo de batalla, afirmando que las tropas rusas estaban avanzando.

La parte rusa afirmó haber establecido el control sobre la ciudad de Konstantinovka. Sin embargo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el Estado Mayor del país negaron esta noticia, indicando que la ciudad permanece bajo control ucraniano. Por ello, esta información se basa actualmente en declaraciones contradictorias de las partes.

También hubo intercambio de opiniones sobre Irán

Putin y Trump discutieron la situación en Oriente Medio, incluidas las relaciones entre Estados Unidos e Irán.

El presidente ruso destacó que alcanzar un entendimiento mutuo que regule las negociaciones podría ayudar a reducir la tensión en la región.

Según Ushakov, Moscú expresó su disposición a brindar ayuda práctica para estabilizar la situación, y Trump expresó su gratitud por las propuestas de Rusia.

También se mencionaron el espacio y el fútbol

Según los medios rusos, en la comunicación se mencionó el próximo vuelo de la tripulación ruso-estadounidense desde el cosmodromo de Baikonur hacia la Estación Espacial Internacional como un ejemplo de cooperación simbólica.

Asimismo, Putin deseó a Trump éxito en la organización de la Copa del Mundo de fútbol que se celebra en Estados Unidos.

Al finalizar la charla, los presidentes acordaron volver a comunicarse por teléfono próximamente. Ese mismo día, Trump también habló con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para discutir los esfuerzos diplomáticos orientados a terminar la guerra.

Cabe recordar que Putin también llamó a Trump el 14 de junio con motivo de su cumpleaños.