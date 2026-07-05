Revolución en ingeniería: las palas de aerogeneradores se imprimen en 4D

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Revolución en ingeniería: las palas de aerogeneradores se imprimen en 4D

Investigadores de la Universidad Concordia en Canadá han presentado una nueva tecnología que se espera marque un gran cambio en el sector de las energías renovables. Los investigadores han desarrollado un método para fabricar palas de aerogeneradores verticales mediante tecnología de impresión 4D, en lugar de los métodos tradicionales de fundición o estampación. Este método reduce significativamente los costos de producción y simplifica el proceso. Según Ixbt.com informa .

La particularidad de la tecnología 4D radica en que las palas no se imprimen en su forma curva final, sino como un material compuesto totalmente plano. Una vez finalizada la fabricación, estas piezas planas adoptan automáticamente la forma aerodinámica deseada, sin ninguna intervención mecánica externa. Esto elimina por completo la necesidad de moldes complejos y costosos equipos de procesamiento.

El secreto de las estructuras autoformantes

Según los autores del proyecto, el proceso se basa en el principio de «ingeniería inversa». Los ingenieros calculan primero la forma final de la pala y luego determinan cómo disponer las capas de fibra de carbono y resina epoxi. Cuando el material compuesto comienza a curarse y enfriarse, se desarrollan tensiones internas, y es precisamente esta fuerza la que obliga a la pieza a curvarse en la forma exacta predeterminada.

Los resultados de las pruebas de laboratorio fueron aún mejores de lo esperado. Se comprobó que las palas compuestas fabricadas con el nuevo método son aproximadamente un 80 % más ligeras que sus homólogas de aluminio tradicional. Al mismo tiempo, conservan plenamente sus propiedades aerodinámicas. Esto constituye un factor importante para mejorar la eficiencia de los dispositivos de energía eólica.

Durante el estudio, se observó que las turbinas equipadas con las nuevas palas giraban incluso más rápido que los dispositivos con palas metálicas. Esto conduce a un aumento en el volumen de producción de energía. Los investigadores destacan que esta tecnología es especialmente prometedora para los pequeños aerogeneradores verticales que se instalan en los tejados de los edificios urbanos.

En países como Uzbekistán, donde la atención a las fuentes de energía renovable está cobrando fuerza, la popularización de tecnologías tan asequibles y eficientes tiene una gran importancia. En el futuro, este enfoque podría aplicarse ampliamente no solo en el sector energético, sino también en otros campos que requieren piezas ligeras de formas complejas, como la aviación y la industria automotriz.

TecnologíaImpresión 4DEnergíaInnovaciónAerogeneradores
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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