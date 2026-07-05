¡El número de personas adineradas en el mundo bate un nuevo récord! ¿Qué país tiene más?

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¡El número de personas adineradas en el mundo bate un nuevo récord! ¿Qué país tiene más?

El número de multimillonarios en el mundo ha aumentado nuevamente. Según el informe anual del banco UBS, para abril de 2026 su número alcanzó los 3.302. Esto representa un crecimiento del 13 % respecto a los 12 meses anteriores.

Durante un año, 383 personas se unieron a la lista de multimillonarios. Su riqueza total también aumentó considerablemente, con un crecimiento del 25 % registrado.

La cifra más alta se registró en Corea del Sur. El número de multimillonarios en el país pasó de 31 a 52. Su riqueza total aumentó un 139 %.

En Chile, el número de multimillonarios se mantuvo sin cambios, pero su riqueza aumentó un 80 %. En la República Checa, dos personas más se sumaron a la lista y la riqueza total creció un 60 %.

Estados Unidos lidera en número de multimillonarios. El país cuenta con más de 1.000. China tiene 562, India 211, Alemania 193 y Rusia 122.

Según el informe, la mayoría de los multimillonarios del mundo tienen una fortuna inferior a 50.000 millones de dólares. 18 personas tienen activos en el rango de 50.000 a 100.000 millones de dólares. La fortuna de 19 personas se estima en más de 100.000 millones de dólares.

EE. UU.Corea del SurChinaIndiaUBS
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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