Se ha dado un paso importante en la transición hacia tecnologías ecológicas en la industria del transporte marítimo. El sistema de vela rígida llamado Wing560, desarrollado por la empresa Oceanbird, ha demostrado su eficacia al propulsar el enorme ro-ro (buque transportador de vehículos) llamado Tirranya. Esta tecnología permite reducir significativamente el consumo de combustible tradicional. Ixbt.com lo informa .

Según ixbt.com, el buque Tirranya, de 230 metros de eslora, regresó a la explotación comercial tras las pruebas. El Wing560 es una estructura colosal de 46 metros de alto y 14 metros de ancho, que difiere fundamentalmente de las velas de tela tradicionales. Posee propiedades aerodinámicas similares a las de un ala de avión, generando una fuerza de tracción adicional aprovechando la energía del viento.

Ecología y eficiencia económica

Este proyecto se lleva a cabo en el marco del programa europeo Orcelle Horizon. El objetivo principal del programa es reducir la cantidad de gases nocivos emitidos a la atmósfera por el transporte marítimo. El sistema Wing560 reduce la carga sobre el motor, lo que a su vez garantiza un mayor ahorro de combustible. Según los cálculos preliminares, una sola vela puede reducir el consumo de combustible en aproximadamente un 10 %.

El proceso de instalación del sistema se realizó en el astillero Damen de Róterdam. Antes de la instalación, el Wing560 fue certificado por la prestigiosa sociedad de clasificación DNV. Actualmente, el buque realiza sus travesías regulares, pero también hay ingenieros de Oceanbird a bordo. Los especialistas de la empresa conjunta Alfa Laval y Wallenius Lines supervisan el funcionamiento de la vela en condiciones marítimas reales y recopilan datos.

Perspectivas de futuro

Los ingenieros de Oceanbird destacan que esta tecnología no se limita a una sola vela. En el futuro, está previsto instalar varias estructuras Wing560 en los buques de nueva construcción. Esto permitirá que el buque obtenga más de la mitad de la energía necesaria para su desplazamiento del viento. Lo más importante es que esto no afectará negativamente a los plazos de entrega de mercancías.

Para los países con acceso marítimo limitado, como Uzbekistán, estas innovaciones logísticas globales también son importantes. La reducción de los costos de transporte de mercancías en todo el mundo y el endurecimiento de las normas ecológicas influyen directamente en los precios de la cadena del comercio internacional. La transición del transporte marítimo hacia una economía «verde» mediante tecnologías modernas constituye un factor importante en la lucha contra el calentamiento global.