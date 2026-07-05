Con el fin de compensar las crecientes pérdidas en la guerra en Ucrania, Rusia está intensificando el reclutamiento de estudiantes de universidades, institutos y escuelas técnicas en las filas del ejército. Se les presenta el servicio como operador de drones como una vía moderna, de alta tecnología y relativamente segura.

Sin embargo, según los datos de la BBC, estas promesas no siempre se cumplen en la práctica. Valeriy Averin, de 23 años, Vladislav Gorbunov, de 18, y Rahim Abdullin firmaron un contrato para convertirse en operadores de drones, pero murieron en el frente poco tiempo después.

Los defensores de los derechos humanos señalan que, aunque se promete a los estudiantes un servicio de un año, un salario elevado y la posibilidad de continuar sus estudios, en la práctica los contratos militares pueden prorrogarse automáticamente. Además, el destino a unidades de drones no está garantizado y existe la posibilidad de que los jóvenes sean enviados a otras unidades de combate.

Según los análisis de la BBC, las pérdidas militares confirmadas de Rusia superan las 230.000 personas. Los expertos indican que el número real de víctimas podría acercarse a las 500.000.

Según una investigación de BBC Russian, en algunas instituciones educativas de Rusia, los estudiantes con dificultades académicas o que desean tomar un permiso académico están siendo activamente instados a firmar contratos militares. Esto demuestra que la guerra se está infiltrando no solo en el frente, sino también profundamente en el sistema educativo.