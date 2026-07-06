Operación espectacular en la frontera kirguiso-uzbeka: Disparos y arrestos masivos

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Operación espectacular en la frontera kirguiso-uzbeka: Disparos y arrestos masivos

La noche del 5 de julio, ocurrieron eventos dignos de una película de acción en los principales puntos de control de la frontera entre Kirguistán y Uzbekistán. Agentes de la dirección regional de Batken del Comité Estatal de Seguridad Nacional (GKNB) de Kirguistán, junto con combatientes de las fuerzas especiales « Alfa », llevaron a cabo una operación anticorrupción a gran escala en los puestos « Kadamjay-avtodor » y « Chechme-avtodor ».

Enfrentamiento en el puesto: Disparos contra las fuerzas especiales

El proceso de detención de los agentes de los servicios fronterizos, aduaneros y veterinarios, sospechosos de corrupción y extorsión, comenzó con un enfrentamiento inesperado. Cuando los agentes de los servicios especiales entraban en la zona del puesto « Kadamjay-avtodor », un soldado que estaba de guardia junto a la barrera abrió fuego contra ellos repentinamente.

Además, otro militar realizó disparos de advertencia al aire. La legalidad y las razones reales del uso de estas armas están siendo investigadas actualmente por la fiscalía militar.

Millones confiscados y pruebas en video

Durante los registros operativos, se encontraron grandes cantidades de dinero en efectivo y pruebas materiales en posesión de los sospechosos. Según la información, los fondos se distribuyeron de la siguiente manera:

  • De los agentes del servicio fronterizo: Se confiscaron 38 500 soms kirguisos y 5 484 000 soms uzbekos. Además, se encontraron otros 200 000 soms uzbekos en el maletero de un vehículo de servicio (JAC-3202). El conductor alegó que ese dinero era para comprar fundas para los asientos del vehículo.

  • De los agentes del servicio de aduanas: Se incautaron 100 000 soms kirguisos y fondos en dólares estadounidenses (la cantidad exacta en moneda extranjera está siendo verificada).

  • En el puesto « Chechme-avtodor »: Los momentos en que dos empleados recibían dinero ilegal de los pasajeros fueron grabados directamente por las cámaras de vigilancia.

Arrestos masivos y colapso fronterizo

Como resultado de la operación, un total de 27 militares (11 de « Chechme » y 16 de « Kadamjay ») fueron llevados a la dirección del GKNB para ser interrogados. A los militares detenidos se les incautaron dos fusiles AK-74 y 60 cartuchos de combate.

Debido a las investigaciones, ambos puntos de control se vieron obligados a detener temporalmente sus actividades. Esto provocó un atasco inesperado y una crisis logística en la frontera entre ambos países.

Situación en la frontera: En el momento en que se cerraron los puestos, cerca de 3 000 pasajeros y más de 400 vehículos ligeros y camiones quedaron atrapados en la fila. Una vez estabilizada la situación, se reanudó el tráfico a través del puesto « Kadamjay-avtodor ».

Hasta el momento, el GKNB de Kirguistán no ha hecho comentarios oficiales sobre esta espectacular operación especial en la que se utilizaron armas. Sin embargo, la información obtenida en el lugar muestra que la lucha contra la corrupción en el sistema fronterizo ha alcanzado una etapa extremadamente severa e intransigente.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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