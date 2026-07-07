La escasez de gasolina en Rusia dispara la demanda de caballos

En algunas regiones de Rusia, la escasez de combustible ha provocado un aumento drástico en la demanda de caballos. Debido a la dificultad para encontrar gasolina, la población rural está volviendo a utilizar este medio de transporte tradicional en lugar de los automóviles.

Según los residentes locales, criar un caballo es, en ocasiones, más barato y práctico que mantener vehículos como los UAZ o Niva con combustible constante. Los caballos resultan ser herramientas eficaces para transitar por terrenos difíciles, ir al bosque, transportar heno y realizar diversas labores agrícolas.

Según datos proporcionados por dueños de granjas equinas al medio Mash, el número de compradores se ha multiplicado en las últimas semanas. Mientras que antes se tardaba meses en vender un caballo, ahora algunos establos venden o reservan entre 7 y 8 ejemplares al mes.

Los expertos señalan que este aumento en la demanda ha evitado que cerca de mil caballos fueran enviados al matadero. Actualmente, el precio de los caballos oscila entre los 100 000 y 200 000 rublos, dependiendo de su edad, raza y estado.