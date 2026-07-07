Un británico desaparecido pasó 10 días de vacaciones en Barcelona

Un hombre británico, que figuraba como desaparecido en Barcelona, España, resultó haber pasado 10 días recorriendo la ciudad y disfrutando de sus vacaciones. El suceso sorprendió tanto a la policía como a sus familiares.

Según los informes, el hombre llamado Michael perdió su teléfono y sus billetes de avión durante una escala. Al no poder regresar a casa, decidió quedarse en Barcelona en lugar de ver la situación como un problema.

Durante esos 10 días, visitó los lugares de interés de la ciudad, vio partidos de fútbol y pasó tiempo en bares y cafeterías. Mientras tanto, sus familiares, preocupados por su ausencia, habían contactado a la policía y a la Interpol.

Mientras la búsqueda continuaba, Michael fue encontrado 10 días después en un hotel de Barcelona. Se confirmó que estaba sano y salvo, y el incidente generó un amplio debate en las redes sociales.