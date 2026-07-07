Pareja india intentó imitar las peligrosas acrobacias de 'roofers' rusos (video)

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Pareja india intentó imitar las peligrosas acrobacias de 'roofers' rusos (video)

En una aldea de la India, una pareja subió a una torre de alta tensión con el objetivo de grabar un video romántico para las redes sociales.

Se supo que intentaban replicar la hazaña de los 'roofers' rusos Angela Nikolau e Ivan Beerkus en Nueva York.

Después de que los jóvenes subieran a lo más alto de la estructura del pueblo, los residentes locales, preocupados por el peligro, contactaron a las autoridades. La policía y el personal responsable los bajaron de manera segura.

Los expertos advierten que cerca de las líneas eléctricas es posible recibir una descarga potente incluso sin tocar los cables. Un movimiento en falso en las alturas aumenta aún más el riesgo de caída.

Anteriormente, el 1 de julio, Angela Nikolau e Ivan Beerkus realizaron una propuesta de matrimonio en la parte superior del Empire State Building.

Fueron detenidos tras el incidente y se les presentaron ocho cargos. Se espera que el juicio se lleve a cabo el 24 de agosto.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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