¿Has oído hablar del asombroso pez que vive en tierra firme?

Si piensas que los peces solo viven en el agua, te equivocas. En la naturaleza existe una criatura única que trepa árboles, se desplaza con facilidad por tierra y prefiere pasar gran parte de su vida en orillas fangosas en lugar del océano. Se trata del saltarín del fango.

Gracias a sus aletas fuertes y adherentes, trepa fácilmente por pendientes pronunciadas, raíces e incluso troncos de árboles. En tierra, aunque no tiene patas, se desplaza mediante saltos vigorosos. Especialmente durante la época de apareamiento, salta muy alto para atraer a las hembras.

Otra característica única del saltarín del fango tiene que ver con sus ojos. Para evitar que se sequen al aire, los retrae periódicamente dentro de su cráneo. De esta forma, sus ojos se mantienen húmedos y conservan su funcionamiento normal.

Estas criaturas también protegen ferozmente su territorio. Al enfrentarse a un rival, libran combates intensos e intentan asustar al oponente emitiendo sonidos graves y amenazantes.

Uno de los aspectos más sorprendentes es que los saltarines del fango cavan madrigueras profundas en el suelo. Transportan burbujas de aire en su boca para crear una reserva de oxígeno dentro, lo que les permite sobrevivir mucho tiempo fuera del agua.