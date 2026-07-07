El avión de papel más grande del mundo establece un récord

En Italia, un avión de papel gigante fabricado por estudiantes realizó un vuelo exitoso y entró en el Libro Guinness de los Récords. El avión gigante recorrió una distancia de 59 metros en un solo intento, superando el récord anterior.

Estudiantes de Pisa trabajaron en este proyecto único durante varios meses. Además de crear un avión de papel de dimensiones gigantescas, lograron asegurarse de que realmente pudiera volar.

El avión que batió el récord mide 7 metros de largo, tiene una envergadura de 20 metros y pesa 28,5 kilogramos. A pesar de ello, recorrió 59 metros en el aire, estableciendo un nuevo récord mundial.

Hasta la fecha, el récord en esta categoría estuvo en manos de estudiantes alemanes durante 13 años. Lograron hacer volar un avión de papel de 5 metros de largo a una distancia de 18 metros. El resultado de los jóvenes italianos superó ampliamente el récord anterior y fue registrado como un nuevo hito histórico.