La startup francesa ZML desafía la hegemonía de NVIDIA en el mercado de chips de IA

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La startup francesa ZML desafía la hegemonía de NVIDIA en el mercado de chips de IA

En una era en la que las tecnologías de inteligencia artificial (AI) se desarrollan rápidamente, el dominio absoluto de NVIDIA en el mercado se enfrenta a una prueba seria. La startup francesa ZML ha presentado un nuevo software respaldado por Yann LeCun, ganador del premio Turing. Este producto permite que los modelos de AI funcionen a la máxima velocidad en chips de diversos fabricantes. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según TechCrunch, el nuevo servidor de inferencia, llamado ZML/LLMD, está diseñado para ejecutar modelos de lenguaje grandes (LLM) de código abierto de manera igualmente eficiente no solo en NVIDIA, sino también en diversos procesadores como AMD, Google TPU, Apple Metal e Intel Arc. Esta tecnología permite a las empresas liberarse de la dependencia de un solo proveedor y aprovechar al máximo los recursos de hardware existentes.

Una revolución en el proceso de inferencia

Actualmente, el uso de modelos listos para usar, es decir, el proceso de inferencia, está adquiriendo más importancia que el entrenamiento de la inteligencia artificial. Como explica Steeve Morin, fundador de ZML, muchas empresas se han vuelto dependientes de un fabricante de chips específico debido a barreras de software y arquitectura. La nueva plataforma elimina estas barreras y libera la máxima potencia de los chips.

Esta solución es especialmente relevante en un contexto donde los costos de la IA y el consumo de energía están aumentando. La startup ZML abre el camino para que las empresas utilicen combinaciones de chips más baratos o que consuman menos energía. Esto, a su vez, hará que la implementación de sistemas de inteligencia artificial sea más popular y económicamente eficiente.

Nuevas oportunidades para los chips europeos

Se espera que el software presentado por ZML sea de gran ayuda no solo para los gigantes, sino también para los nuevos fabricantes de chips emergentes. En su entrevista, Morin enumeró una serie de empresas prometedoras:

  • Axelera y Fractile;
  • Kalray y OLIX;
  • SiPearl y SpiNNcloud;
  • Q.ANT y VSORA.
El líder de la startup enfatizó que tiene buenas relaciones con NVIDIA y que este proyecto no es contra ellos, sino que sirve para expandir el mercado. A pesar de ello, ZML tendrá que competir ahora con grandes rivales como Baseten, Inferact y RadixArk. El equipo con sede en París, compuesto por solo 20 personas, ha llegado incluso a la etapa de co-diseño de silicio (co-designing silicon).

Esta noticia también es importante para los especialistas y las empresas de TI locales. Esto se debe a que los modelos de código abierto que funcionan en diferentes chips permiten optimizar las capacidades de cálculo y reducir los costos. Este paso de la startup ZML indica que ha comenzado la era de la "fiebre del oro de la inferencia" en el mercado de la IA.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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