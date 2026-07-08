Deslizamiento de tierra devastador en India: construcción de túnel queda bajo el lodo

Un gran deslizamiento de tierra ocurrió en el estado indio de Kerala tras intensas lluvias. El incidente tuvo lugar en una zona donde se realizaba la construcción de un túnel, cerca del pueblo de Meppadi.

Las imágenes captadas por cámaras de vigilancia muestran una enorme masa de lodo y rocas descendiendo por la ladera de la montaña. En cuestión de segundos, el sitio de construcción quedó cubierto por el lodo, y camiones junto con otra maquinaria fueron arrastrados por el flujo.

Según los informes preliminares, al menos 3 personas han fallecido a causa del incidente. Otros 6 trabajadores fueron rescatados con vida. Sin embargo, se teme que pueda haber más personas atrapadas bajo los escombros.

Las labores de rescate continúan. Los expertos estiman que las fuertes precipitaciones fueron la causa del suceso.