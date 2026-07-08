Revancha entre Kylian Mbappé y Lionel Messi: la estrella francesa apunta al trono del Mundial 2026

El líder de la selección francesa, Kylian Mbappé, se ha fijado como objetivo principal tomarse la revancha contra Lionel Messi y Argentina en la Copa del Mundo 2026. Tras la dolorosa derrota en la final del último Mundial en Qatar, el delantero del Real Madrid busca demostrar su superioridad en los campos norteamericanos. Así lo informa Goal.com .

El exdelantero de los Bleus, Louis Saha, destacó en una entrevista con Goal.com que Mbappé aún no ha olvidado la final de Qatar. Aunque Kylian marcó un hat-trick en aquella final, fue la Argentina de Lionel Messi la que se llevó la victoria. Actualmente, la nueva cohesión formada en el equipo de los Bleus y la motivación personal de Mbappé están llevando al equipo hacia nuevas cimas.

A lo largo del torneo, la selección francesa está demostrando plenamente su potencial ofensivo. Junto a jóvenes estrellas como Ousmane Dembélé, Michael Olise y Bradley Barcola, Kylian Mbappé ha logrado anotar siete goles en cinco partidos. Con este resultado, consolida su estatus como el máximo goleador en la historia de la selección, elevando su cuenta a 63 goles.

Una nueva lucha por la Bota de Oro

La eficacia de Mbappé lo impulsa una vez más a luchar contra Lionel Messi por el trofeo de la Bota de Oro. Ambas leyendas están guiando a sus equipos a través de las fases eliminatorias hacia la final. Según los expertos, el cuadro del torneo mantiene viva la posibilidad de un enfrentamiento entre estos dos gigantes en la final cerca de Nueva York.

La selección francesa muestra un juego relativamente estable en su camino hacia las fases finales. En particular, en el emocionante partido de octavos de final contra Paraguay, el gol de penalti de Mbappé resultó decisivo. Argentina, por su parte, logró una difícil victoria contra Egipto en un partido dramático, lo que demuestra la alta presión que enfrentan ambos equipos antes de los próximos encuentros.

Según Louis Saha, Mbappé no solo quiere ser bicampeón del mundo, sino también poner fin al dominio absoluto de Messi en el mundo del fútbol. El exjugador afirma que en la actual selección francesa se percibe una cohesión interna y una sed de victoria que no se veía desde hace mucho tiempo.

Para Kylian Mbappé, este torneo no es solo una competición más, sino una oportunidad para cerrar el capítulo en su rivalidad con Lionel Messi. Este duelo entre los excompañeros del PSG es el centro de atención de los aficionados al fútbol en todo el mundo. Si Francia y Argentina se encuentran en la final, será uno de los partidos de revancha más grandes en la historia del fútbol.