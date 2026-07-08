Un hombre que suspendió 139 veces aprueba finalmente su examen de conducir

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Un hombre que suspendió 139 veces aprueba finalmente su examen de conducir

En Polonia, un ciudadano que deseaba obtener su permiso de conducir sorprendió a muchos por su determinación. Tras fracasar 139 veces a lo largo de nueve años, finalmente logró aprobar el examen teórico.

Se informa que en Polonia, los aspirantes a conductores deben realizar primero un examen teórico por ordenador. Solo quienes superan esta etapa tienen derecho a participar en la prueba práctica.

El hombre, residente en la ciudad de Tarnów, intentaba aprobar este examen desde 2017. Durante ese tiempo, gastó cerca de 1 800 euros en tasas de examen. Sin embargo, no abandonó su objetivo a pesar de cada fracaso.

Paweł Gurgul, director del centro de tráfico de Tarnów, destaca que este suceso es un brillante ejemplo de paciencia y determinación en la búsqueda de un objetivo.

Resultó que el candidato utilizó durante mucho tiempo un programa de pruebas que no incluía la base completa de preguntas. Al cambiar a la versión completa, sus errores disminuyeron y finalmente superó la prueba teórica.

Ahora le espera el examen práctico de conducir. Si no logra superar esta etapa, la ley le obligará a repetir el examen teórico.

Lo curioso es que, aunque este resultado es uno de los intentos más largos en Polonia, no es un récord nacional. Anteriormente, otro ciudadano de la ciudad de Piotrków Trybunalski logró aprobar el examen teórico tras 163 intentos en 17 años.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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