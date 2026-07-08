Un YouTuber crea una silla de ruedas robótica para su padre paralizado

Un famoso YouTuber ha creado una innovadora silla de ruedas robótica capaz de moverse fácilmente por caminos montañosos e irregulares, con el fin de facilitar la vida de su padre paralizado. El dispositivo despertó un gran interés en las redes sociales en poco tiempo.

El proyecto se basa en una plataforma robótica con forma de perro desarrollada por la empresa china Unitree. Para adaptar el robot a las necesidades de su padre, el autor le instaló un asiento especial, controles de mando y faros para desplazarse durante la noche.

Además, el software del robot ha sido rediseñado. Como resultado, el dispositivo puede moverse con mucha más libertad por escaleras, caminos irregulares y terrenos complejos que una silla de ruedas convencional.

El autor señala que el proyecto aún está en fase de pruebas. En ocasiones, el robot puede perder el equilibrio y caerse. A pesar de ello, sigue trabajando para perfeccionar el dispositivo, reforzar el sistema de seguridad y convertirlo en un medio de transporte fiable para el uso diario.