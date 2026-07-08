Un YouTuber crea una silla de ruedas robótica para su padre paralizado

·50·Mundo
Un YouTuber crea una silla de ruedas robótica para su padre paralizado

Un famoso YouTuber ha creado una innovadora silla de ruedas robótica capaz de moverse fácilmente por caminos montañosos e irregulares, con el fin de facilitar la vida de su padre paralizado. El dispositivo despertó un gran interés en las redes sociales en poco tiempo.

El proyecto se basa en una plataforma robótica con forma de perro desarrollada por la empresa china Unitree. Para adaptar el robot a las necesidades de su padre, el autor le instaló un asiento especial, controles de mando y faros para desplazarse durante la noche.

Además, el software del robot ha sido rediseñado. Como resultado, el dispositivo puede moverse con mucha más libertad por escaleras, caminos irregulares y terrenos complejos que una silla de ruedas convencional.

El autor señala que el proyecto aún está en fase de pruebas. En ocasiones, el robot puede perder el equilibrio y caerse. A pesar de ello, sigue trabajando para perfeccionar el dispositivo, reforzar el sistema de seguridad y convertirlo en un medio de transporte fiable para el uso diario.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Una madre es sospechosa de matar a su hijo de 4 años e intentar comérseloUna madre es sospechosa de matar a su hijo de 4 años e intentar comérseloHoy, 13:35Un hombre que suspendió 139 veces aprueba finalmente su examen de conducirUn hombre que suspendió 139 veces aprueba finalmente su examen de conducirHoy, 13:33Vuelos suspendidos tras un incidente aterrador en el aeropuerto de BiskekVuelos suspendidos tras un incidente aterrador en el aeropuerto de BiskekHoy, 13:28Un paracaídas pedido en Temu casi termina en la muerte de un deportistaUn paracaídas pedido en Temu casi termina en la muerte de un deportistaHoy, 13:15Un adolescente abre un «puesto de aduana» en París: obligaba a la gente a pagar 2 eurosUn adolescente abre un «puesto de aduana» en París: obligaba a la gente a pagar 2 eurosHoy, 13:08¿Con qué nacionalidad se casan más las mujeres kirguisas?¿Con qué nacionalidad se casan más las mujeres kirguisas?Hoy, 13:02
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
Mujer de 63 años es madre por primera vez
Mujer de 63 años es madre por primera vez
Primer caso de eutanasia en un niño pequeño en los Países Bajos
Primer caso de eutanasia en un niño pequeño en los Países Bajos