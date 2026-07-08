El Arsenal realiza un fichaje sorpresa: los londinenses incorporan a un portero que no ha jugado en un año

El Arsenal de Londres está realizando un movimiento inesperado en el mercado de fichajes. Los "Gunners" están cerca de cerrar la contratación del ex guardameta del Leeds United, Illan Meslier. Se espera que el portero francés de 26 años llegue al Emirates Stadium como agente libre. Mikel Arteta ha elegido a este experimentado jugador con el objetivo de reforzar la portería del equipo. Así lo informa Goal.com informa.

Según The Athletic, la directiva del Arsenal ha finalizado las negociaciones con Meslier y el jugador pasará pronto el reconocimiento médico. Los responsables del club valoran este fichaje como una inversión de "bajo riesgo y alto rendimiento". Tras quedar libre al finalizar su contrato con el Leeds United, el portero acumuló una gran experiencia al disputar 215 partidos durante sus siete temporadas en West Yorkshire.

El fichaje de Meslier tiene una importancia estratégica para el Arsenal. Actuará como un suplente experimentado para el portero titular David Raya y Kepa Arrizabalaga. Sin embargo, lo peculiar de este traspaso es que el guardameta francés lleva mucho tiempo sin participar en partidos oficiales. Su última aparición con el Leeds United fue en un encuentro contra el Swansea City (2-2) en marzo de 2025.

Estado de forma y confianza del cuerpo técnico

Debido a una caída en su nivel de juego en el Championship durante la temporada 2024-25, Illan Meslier había perdido su puesto como titular bajo las órdenes del entrenador Daniel Farke. Como resultado, pasó más de un año en el banquillo o fuera de las convocatorias. A pesar de esto, el entrenador de porteros del Arsenal, Iñaki Caña, confía en que el jugador se adapta al sistema del fútbol moderno.

La capacidad de Meslier para jugar con los pies y su habilidad para iniciar ataques fueron muy valoradas en la época de Marcelo Bielsa. Precisamente estas características ocupan un lugar importante en los esquemas tácticos de Mikel Arteta. Según Goal.com, el cuerpo técnico del club londinense considera que la condición física del jugador puede recuperarse rápidamente.

Una oportunidad para los jóvenes talentos

La llegada de Meslier también afectará el futuro de otro joven portero del club, Tommy Setford. Con 20 años y miembro de la selección sub-21 de Inglaterra, Setford llamó la atención de los expertos al mantener su portería a cero en sus dos apariciones con el primer equipo. Sin embargo, necesita continuidad para seguir creciendo.

La directiva del Arsenal planea ceder a Setford mientras mantiene a Meslier como tercera opción o para partidos de copa. El objetivo es que el joven guardameta gane experiencia en categorías inferiores para regresar preparado y luchar por un puesto en el primer equipo de los "Gunners".

Este fichaje forma parte de la estrategia del club londinense para aumentar la profundidad de su plantilla. Además de los cambios en la portería, el Arsenal también está considerando varios candidatos para la línea defensiva, buscando asegurar la estabilidad del equipo ante las posibles salidas.