¿Con qué nacionalidad se casan más las mujeres kirguisas?

Se han publicado estadísticas interesantes sobre los matrimonios de mujeres kirguisas con ciudadanos extranjeros. Según las cifras proporcionadas por el diputado Dastan Bekeshev, entre 2022 y el primer trimestre de 2026, cientos de mujeres kirguisas se han casado con ciudadanos de otros países.

Los ciudadanos rusos ocupan el primer lugar en la lista. Durante este periodo, se registraron 1 493 matrimonios entre mujeres kirguisas y hombres rusos.

Turquía ocupa el segundo lugar, con 610 matrimonios registrados con ciudadanos de este país. El tercer lugar lo ocupa Uzbekistán: 425 mujeres kirguisas se casaron con ciudadanos uzbekos.

También se informó que se registraron 85 matrimonios entre mujeres kirguisas y ciudadanos chinos.