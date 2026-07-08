Un adolescente abre un «puesto de aduana» en París: obligaba a la gente a pagar 2 euros

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Un adolescente abre un «puesto de aduana» en París: obligaba a la gente a pagar 2 euros

Un extraño incidente relacionado con un adolescente de 14 años ha llamado la atención pública en París. Conocido como el «aduanero Hamza», el joven habría establecido un «puesto de aduana» improvisado alrededor del canal Saint-Martin, exigiendo 2 euros a los transeúntes.

Quienes se negaban a pagar sufrían su «castigo»: el adolescente los mojaba con una pistola de agua. Según los medios locales, también es sospechoso de empujar a personas al canal, allanamientos de morada y robos.

Según los informes, Hamza ha sido detenido varias veces desde el 27 de junio. Sin embargo, no mostró arrepentimiento, ironizando incluso con que «la cárcel tenía aire acondicionado».

Este suceso ha vuelto a poner sobre la mesa en Francia temas como la delincuencia juvenil, la educación, la seguridad y la inmigración.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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