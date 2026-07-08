Un jugador egipcio afirma que los resultados del Mundial 2026 estaban predeterminados

Un evento ha causado un gran revuelo en el mundo del fútbol: el delantero de la selección de Egipto, Mostafa Zico, declaró abiertamente que los resultados de la Copa Mundial 2026 estaban decididos de antemano a favor de Lionel Messi y Argentina. Esta declaración se produjo tras la dramática derrota de Egipto en los octavos de final ante los vigentes campeones del mundo. Así lo informa Goal.com.

Durante el partido, la selección de Egipto estuvo muy cerca de lograr una verdadera hazaña. A falta de 11 minutos para el final, los «Faraones» ganaban 2-0. Los goles de Yasser Ibrahim y Mostafa Zico habían llevado a los africanos a las puertas de los cuartos de final. Incluso en la primera parte, el portero egipcio Mostafa Shobeir logró detener un penalti ejecutado por Lionel Messi.

Polémica arbitral y goles sospechosos

Sin embargo, la situación cambió drásticamente en los últimos minutos. Cristian Romero recortó distancias y, en el minuto 83, Lionel Messi restableció el equilibrio. Ya en el tiempo añadido, Enzo Fernández marcó el gol de la victoria. En esa jugada, los jugadores egipcios reclamaron una falta de Alexis Mac Allister sobre Mohamed Salah y exigieron la revisión del VAR, pero el árbitro François Letexier no lo consideró.

En una entrevista posterior al partido, Mostafa Zico no ocultó su indignación con el arbitraje. Según Goal.com, el delantero cuestionó la integridad del torneo. «El árbitro fue totalmente injusto. La injusticia era evidente. Hicimos un gran trabajo al principio, pero una ventaja de 2-0 contra Argentina no fue suficiente para ganar. Está claro que los resultados de este torneo están decididos de antemano», enfatizó Zico.

La reacción del entrenador y el factor Messi

El seleccionador de Egipto, Hossam Hassan, también se sumó a la opinión de su jugador, aunque fue algo más cauteloso en sus declaraciones. Según él, los árbitros intentaron proteger a las grandes estrellas del torneo. De acuerdo con la BBC, el técnico destacó que factores dentro y fuera del campo influyeron en el resultado.

«Jugamos mejor que los campeones actuales en todos los aspectos. Quizás querían mantener al campeón del mundo en la competición y que Messi siguiera adelante. Quería explicarlo con palabras diplomáticas, pero la realidad es que fuimos víctimas de una injusticia», declaró Hossam Hassan en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Este caso ha generado intensos debates a nivel mundial. Aunque muchos expertos elogiaron el juego de Egipto y su determinación, señalan que la experiencia de equipos grandes como Argentina para salir de situaciones difíciles fue clave. Aun así, las acusaciones de Zico podrían ser una señal de alerta seria para la FIFA y el comité arbitral.