Una madre es sospechosa de matar a su hijo de 4 años e intentar comérselo

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Una madre es sospechosa de matar a su hijo de 4 años e intentar comérselo

Un trágico suceso ocurrido en Wyong, Australia, ha conmocionado a la opinión pública. Una mujer de 32 años es sospechosa de haber asesinado a su hijo de 4 años. Según los datos de la investigación, también mostró signos de haber intentado practicar el canibalismo con el menor.

Las fuerzas del orden informaron que el cuerpo del niño fue hallado en su domicilio varios días después de su fallecimiento. Los investigadores que llegaron al lugar han iniciado una amplia investigación para esclarecer los detalles del crimen.

Durante la investigación preliminar, la policía presentó cargos de asesinato contra la mujer. Asimismo, los materiales de la investigación señalan que podría haber cometido actos relacionados con un intento de canibalismo. Actualmente, se están llevando a cabo peritajes adicionales y diligencias investigativas.

La tragedia ha dejado profundamente consternada a la población local. Tras el suceso, los vecinos y residentes de la ciudad crearon un memorial con flores y juguetes en memoria del niño fallecido. Quienes lo conocían lo recuerdan como un niño amable y alegre, describiéndolo como un «pequeño ángel».

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