Un paracaídas pedido en Temu casi termina en la muerte de un deportista

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Un paracaídas pedido en Temu casi termina en la muerte de un deportista

El deportista extremo finlandés Kasper Kumpulainen probó un paracaídas barato comprado en una tienda online. El experimento resultó ser mucho más peligroso de lo esperado.

El atleta saltó desde un acantilado alto para comprobar la calidad del paracaídas. Sin embargo, el paracaídas principal no se abrió completamente en el aire y se rasgó. La situación pudo haber terminado en tragedia en cuestión de segundos.

Afortunadamente, Kumpulainen también llevaba un paracaídas de reserva como medida de seguridad. Fue precisamente ese paracaídas de reserva el que le salvó la vida.

Tras el incidente, el deportista comentó con humor que quienes compren tales productos probablemente no podrán dejar una segunda reseña. El suceso provocó un amplio debate en las redes sociales.

TemuParacaidismoKasper KumpulainenSucesosSeguridad
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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