Vuelos suspendidos tras un incidente aterrador en el aeropuerto de Biskek

Las operaciones del aeropuerto internacional de Biskek fueron suspendidas temporalmente debido a un incidente con un avión de pasajeros. Según los informes preliminares, el tren de aterrizaje trasero de un McDonnell Douglas se rompió mientras el avión ganaba velocidad para el despegue.

Los pilotos lograron mantener la situación bajo control. Sin embargo, tras el incidente, se produjo un derrame de combustible en la pista, lo que obligó a evacuar de inmediato a los pasajeros.

Los pasajeros fueron evacuados del avión mediante toboganes inflables y los servicios de emergencia acudieron al lugar. Se informa que algunos pasajeros resultaron heridos.

Tras el incidente, las operaciones del aeropuerto se limitaron temporalmente y decenas de vuelos fueron retrasados o cancelados.