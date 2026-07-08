Lionel Scaloni no pudo contener las lágrimas: Argentina logra una victoria dramática ante Egipto

El seleccionador de la selección argentina, Lionel Scaloni, no pudo controlar sus emociones tras la increíble victoria sobre Egipto en los octavos de final de la Copa del Mundo. Al finalizar el partido, mientras concedía una entrevista a la cadena TyC Sports, el técnico rompió a llorar y tuvo que abandonar el campo al no poder terminar la conversación. Esta victoria fue uno de los momentos más difíciles y dramáticos del torneo para los actuales campeones del mundo. Así lo informa Goal.com informa .

A falta de 11 minutos para el final del tiempo reglamentario, Argentina perdía 0-2. Mientras muchos esperaban una sorpresa inesperada, Cristian Romero recortó distancias. Cuatro minutos después, Lionel Messi igualó el marcador, y en el minuto 93, Enzo Fernández marcó el gol de la victoria, llevando a la «Albiceleste» a los cuartos de final. Según Goal.com, un giro tan drástico puso a prueba los nervios incluso de un entrenador experimentado.

«Soy una persona muy emotiva»

Secándose las lágrimas en directo, Scaloni explicó su reacción más tarde: «Lloré porque soy una persona muy emotiva. Pero una cosa es cierta: este equipo nunca abandona al pueblo argentino. Sufrí como cada aficionado, pero de eso se trata ser entrenador: hay que sentir estos momentos con el corazón».

Lo curioso es que este rasgo del entrenador es motivo de bromas dentro del equipo. Según Scaloni, los jugadores conocen su tendencia a emocionarse y lo llaman cariñosamente «llorón». Sin embargo, detrás de estas lágrimas no solo estaba la responsabilidad del entrenador, sino la fuerza de voluntad de un equipo que regresó del borde de la eliminación.

En este partido histórico, no solo el entrenador, sino también el capitán Lionel Messi no pudieron ocultar sus sentimientos. Messi se convirtió en el primer jugador en marcar en seis partidos consecutivos de eliminatorias de la Copa del Mundo. Al final del encuentro, también celebró la victoria con lágrimas en los ojos. Al hablar de su capitán, Scaloni destacó que es indescriptiblemente increíble ver a Messi jugar con tanta pasión en esta etapa de su carrera.

Con esta victoria, la selección argentina rompió la tradición de que los campeones defensores fueran eliminados en octavos de final, vigente desde 1986. Ahora, el equipo se enfrentará a Suiza en los cuartos de final. Aficionados y expertos esperan que esta victoria de carácter sea el punto de inflexión definitivo para Argentina en su camino por defender el título.