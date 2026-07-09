6 horas de interrogatorio en París y acusaciones de terrorismo en Rusia: Pavel Durov, atrapado entre dos fuegos

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6 horas de interrogatorio en París y acusaciones de terrorismo en Rusia: Pavel Durov, atrapado entre dos fuegos

El fundador de la aplicación de mensajería Telegram, Pavel Durov, fue interrogado una vez más en París, capital de Francia, en el marco de un sonado caso penal iniciado en 2024. Según informaron los medios de comunicación franceses, este es el cuarto interrogatorio desde que se le notificaron los cargos oficiales, y duró más de 6 horas. Zamin.uz presenta los nuevos detalles de la presión global y la investigación que rodea al multimillonario.

«Sin pruebas concretas»: 6 horas de interrogatorio y la declaración de los abogados

Le Figaro informa, citando fuentes, que las fuerzas del orden francesas continúan sistemáticamente con las investigaciones sobre la posible responsabilidad de la dirección de la plataforma ante los delitos que podrían cometerse a través de Telegram.

Tras finalizar el largo interrogatorio, los tres abogados de Pavel Durov hicieron una declaración a la agencia AFP . Los defensores enfatizan que, durante la investigación que lleva casi dos años, no se ha presentado ni una sola prueba concreta que confirme los cargos contra su cliente. Actualmente, los abogados han presentado las quejas correspondientes ante los órganos judiciales franceses y las instancias judiciales europeas.

¿En qué consisten realmente los cargos contra Durov?

Pavel Durov fue detenido inesperadamente en el aeropuerto de París el 24 de agosto de 2024. Las autoridades investigadoras francesas presentan graves acusaciones políticas y penales en su contra:

  • Falta de control de contenido: el funcionamiento insuficiente del sistema de moderación en la plataforma Telegram;

  • Negativa a cooperar: incumplimiento de los requisitos y solicitudes legales de las fuerzas del orden.

Según las conclusiones de la investigación, debido a esta libertad y falta de control en la mensajería, el sistema de lucha contra la difusión de pornografía infantil, el tráfico ilegal de drogas, el fraude y otros delitos graves se ha enfrentado a serias dificultades.

Francia y Rusia: cronología de la doble presión sobre Durov

Pavel Durov se encuentra actualmente bajo una enorme presión, no solo en Occidente, sino también por parte de las autoridades rusas. La siguiente tabla presenta las medidas aplicadas contra el multimillonario y su proyecto:

Estado

Restricciones y cargos impuestos

Situación actual (2026)

Francia

En noviembre de 2025, se levantaron las restricciones impuestas a Durov sobre su salida del país (prohibición de salir de Dubái y obligación de registrarse ante la policía).

La investigación continúa. En mayo de 2026, la fiscalía de París anunció oficialmente que el caso penal aún no se ha cerrado.

Rusia

Desde agosto de 2025, las llamadas a través de WhatsApp y Telegram están bloqueadas. Desde febrero de 2026, la actividad de la mensajería se ha ralentizado artificialmente.

Nuevo caso penal. En febrero de 2026, Durov anunció que en Rusia se había abierto un caso penal en su contra por complicidad en terrorismo .

La historia se repite: la confrontación entre Rusia y Telegram

Aunque las autoridades rusas justifican las restricciones actuales con la lucha contra el fraude, este no es el primer intento del Kremlin por controlar Telegram.

Recordemos que el gobierno ruso también intentó bloquear la aplicación en todo el país entre 2018 y 2020. En aquel entonces, el motivo fue la negativa rotunda de la empresa a proporcionar las claves de cifrado de las comunicaciones privadas de los usuarios, exigidas por el Servicio Federal de Seguridad (FSB). En la etapa actual, la situación es aún más compleja para Durov, ya que se encuentra atrapado simultáneamente por dos grandes sistemas.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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