Un joven se vuelve viral tras bailar con los pasajeros de otro autobús (vídeo)
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Una situación divertida ocurrida durante un viaje se ha vuelto viral en las redes sociales. Un joven que viajaba en autobús se confundió y se unió al baile organizado por los pasajeros de otro autobús.
Al principio, no se dio cuenta de que esas personas no eran de su grupo. Por eso, siguió bailando junto a ellos.
Mientras tanto, su autobús no se había movido. El conductor y los pasajeros esperaron tranquilamente a que el joven terminara de bailar.
Tras difundirse el vídeo, muchos se tomaron la situación con humor. Algunos usuarios califican de gracioso el buen ánimo del joven y el hecho de que no se diera cuenta de la situación.
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