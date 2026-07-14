Un joven se vuelve viral tras bailar con los pasajeros de otro autobús (vídeo)

Una situación divertida ocurrida durante un viaje se ha vuelto viral en las redes sociales. Un joven que viajaba en autobús se confundió y se unió al baile organizado por los pasajeros de otro autobús.

Al principio, no se dio cuenta de que esas personas no eran de su grupo. Por eso, siguió bailando junto a ellos.

Mientras tanto, su autobús no se había movido. El conductor y los pasajeros esperaron tranquilamente a que el joven terminara de bailar.

Tras difundirse el vídeo, muchos se tomaron la situación con humor. Algunos usuarios califican de gracioso el buen ánimo del joven y el hecho de que no se diera cuenta de la situación.