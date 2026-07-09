Tras el ataque con drones a la región rusa de Omsk, los informes que sugerían que fueron lanzados desde territorio kazajo provocaron un amplio debate. Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Kazajistán rechazó categóricamente estas afirmaciones, calificándolas de infundadas y sin pruebas.

Resulta que, tras el ataque a la región de Omsk, algunos medios y expertos rusos supusieron que los drones podrían haber sobrevolado el territorio de Kazajistán. Estas especulaciones se basaron principalmente en la proximidad de la región de Omsk con Kazajistán.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Kazajistán reaccionó a esta información declarando que las acusaciones difundidas no corresponden a la realidad y no han sido probadas con ninguna evidencia creíble.

En la declaración del Ministerio se subraya que tales informes se consideran intentos infundados destinados a socavar la asociación estratégica y las relaciones amistosas tradicionales entre Kazajistán y Rusia.

Astana recordó una vez más que la política exterior del país se basa en los principios de buena vecindad, respeto mutuo y no injerencia en los asuntos internos de otros Estados. También se señaló que Kazajistán cumple estrictamente con las normas del derecho internacional y sus compromisos de seguridad.

La declaración enfatiza además que Kazajistán no permite que su territorio, espacio aéreo o infraestructura sean utilizados para llevar a cabo acciones militares contra otros Estados.

Finalmente, el Ministerio de Asuntos Exteriores instó a los medios de comunicación y al público a confiar únicamente en información confirmada oficialmente y a no difundir noticias no verificadas.