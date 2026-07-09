Una niña que donó a los 5 años sorprende a todos al ganar 48 millones de dólares 13 años después

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Una niña que donó a los 5 años sorprende a todos al ganar 48 millones de dólares 13 años después

Dos eventos en la vida de una joven canadiense llamada Juliette Lamour han sido muy comentados en las redes sociales.

En 2010, cuando ocurrió el fuerte terremoto en Haití, Juliette tenía solo 5 años. Junto a su hermana, vació su alcancía rosa y donó los 61,38 dólares canadienses que había ahorrado para ayudar a las víctimas. El dinero fue entregado a la Cruz Roja con la ayuda de sus padres.

En 2023, al cumplir 18 años, su abuelo le aconsejó comprar un boleto de lotería. Fue el primer boleto de su vida.

El resultado fue inesperado. Juliette ganó el premio mayor de 48 millones de dólares canadienses.

Con este premio, se registró como la participante más joven en la historia de Canadá en ganar un premio mayor de tal magnitud.

Muchos compararon este suceso con el retorno de la bondad realizada en la infancia. La historia de Juliette recuerda a las personas que una pequeña ayuda puede tener un gran significado para alguien.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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