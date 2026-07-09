Por primera vez, robots humanoides contraen matrimonio en Rusia

El 9 de julio, en Moscú, la capital de Rusia, se organizó por primera vez en la historia del país una ceremonia de boda simbólica para robots humanoides. Según la agencia «RIA Novosti», los robots humanoides llamados Robert y Matilda, presentados anteriormente en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF-2026), se «casaron» en la biblioteca Pushkin.

En la ceremonia, Robert, diseñado como oficinista y bloguero, y Matilda, creada con la apariencia de una bailarina, formaron una unión matrimonial. La ceremonia fue dirigida por Maria Pantyukhina. Ella anunció este evento como la primera boda de robots humanoides en Rusia y, tras el intercambio de votos y anillos simbólicos, los declaró oficialmente «esposos robots».

Otro aspecto interesante de la ceremonia es que los anillos de boda para los nuevos «novios» fueron llevados al escenario por un perro robot llamado Dogmatik. Este hecho despertó un gran interés entre los participantes e invitados.

Los desarrolladores de los robots IT-Imperial , la subdirectora general de la empresa, Anna Bagdasaryan, destacó que este tipo de eventos sirven para atraer la atención pública hacia la robótica humanoide y demostrar cómo los robots pueden ser útiles en la vida humana.

Según ella, la automatización de los procesos laborales permite a las personas tener más tiempo libre y centrarse en la cultura y la vida personal. La robótica moderna juega un papel importante en el logro de estos objetivos.