El caso de la estudiante india asesinada en Bujará también se abre en la India

·127·Mundo
El caso de la estudiante india asesinada en Bujará también se abre en la India

La muerte de una estudiante india de 22 años en la ciudad de Bujará se ha convertido en un proceso legal a nivel internacional. Se ha informado que la policía del estado indio de Kerala ha abierto un caso penal por asesinato en relación con este incidente.

Según los informes, el caso fue registrado oficialmente en la comisaría de Haripad, en el distrito de Alappuzha, tras la denuncia de los padres de la fallecida. Al mismo tiempo, se ha organizado un examen forense en Kerala.

Representantes de la policía de Kerala han declarado que, aunque el delito se cometió en territorio uzbeko, la legislación vigente permite abrir un caso en la India basándose en el derecho internacional. Si el sospechoso es juzgado en Uzbekistán, el caso se cerrará. De lo contrario, la investigación podría continuar por parte de la India.

Para ello, se planea establecer una cooperación con las fuerzas del orden de Uzbekistán a través de la embajada de la India en Uzbekistán y el Ministerio de Asuntos Exteriores. También se está verificando la información sobre la detención del sospechoso.

Los familiares de la fallecida desean que la investigación no se limite solo a Uzbekistán. Exigen que el caso sea investigado a fondo en Kerala y que se considere la extradición del principal sospechoso a la India mediante mecanismos legales internacionales.

Según la información preliminar, un compañero de estudios de la joven es el sospechoso. Según la versión de la investigación, durante una discusión entre ambos, el joven golpeó a la chica en la cabeza con un ordenador portátil, lo que provocó su muerte.

Sin embargo, la familia de la fallecida insiste en que el suceso fue mucho más grave de lo que indican los informes oficiales. Afirman que, al repatriar el cuerpo desde Uzbekistán, se encontraron numerosas huellas de lesiones en su cuerpo. Los allegados también han mencionado que recibieron información sobre posibles actos de violencia sufridos por la víctima antes de su muerte.

Los familiares sugieren que la muerte de la joven podría no haber sido causada por un solo golpe, sino por actos de violencia previos. Por ello, han declarado que siguen de cerca los resultados de la investigación en Uzbekistán.

Hasta el momento, las fuerzas del orden de Uzbekistán no han publicado información oficial adicional sobre este caso penal.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Erdogan entrega un regalo inusual tras la cumbre: los líderes europeos tuvieron dificultades para conservarloErdogan entrega un regalo inusual tras la cumbre: los líderes europeos tuvieron dificultades para conservarloHoy, 18:36Un hombre arrastrado con su sofá desde un piso 12: el horror de un tornado en ChinaUn hombre arrastrado con su sofá desde un piso 12: el horror de un tornado en ChinaHoy, 18:35Un pastor de 45 años sobrevive tras 30 minutos en las garras de un leónUn pastor de 45 años sobrevive tras 30 minutos en las garras de un leónHoy, 18:09Por primera vez, robots humanoides contraen matrimonio en RusiaPor primera vez, robots humanoides contraen matrimonio en RusiaHoy, 17:51¡Un cordero que se hace el muerto en China se convierte en estrella de Internet!¡Un cordero que se hace el muerto en China se convierte en estrella de Internet!Hoy, 17:27Un autobús de tres pisos con literas en Pakistán fascina a InternetUn autobús de tres pisos con literas en Pakistán fascina a InternetHoy, 17:13
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
Mujer de 63 años es madre por primera vez
Mujer de 63 años es madre por primera vez
Primer caso de eutanasia en un niño pequeño en los Países Bajos
Primer caso de eutanasia en un niño pequeño en los Países Bajos