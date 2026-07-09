El caso de la estudiante india asesinada en Bujará también se abre en la India

La muerte de una estudiante india de 22 años en la ciudad de Bujará se ha convertido en un proceso legal a nivel internacional. Se ha informado que la policía del estado indio de Kerala ha abierto un caso penal por asesinato en relación con este incidente.

Según los informes, el caso fue registrado oficialmente en la comisaría de Haripad, en el distrito de Alappuzha, tras la denuncia de los padres de la fallecida. Al mismo tiempo, se ha organizado un examen forense en Kerala.

Representantes de la policía de Kerala han declarado que, aunque el delito se cometió en territorio uzbeko, la legislación vigente permite abrir un caso en la India basándose en el derecho internacional. Si el sospechoso es juzgado en Uzbekistán, el caso se cerrará. De lo contrario, la investigación podría continuar por parte de la India.

Para ello, se planea establecer una cooperación con las fuerzas del orden de Uzbekistán a través de la embajada de la India en Uzbekistán y el Ministerio de Asuntos Exteriores. También se está verificando la información sobre la detención del sospechoso.

Los familiares de la fallecida desean que la investigación no se limite solo a Uzbekistán. Exigen que el caso sea investigado a fondo en Kerala y que se considere la extradición del principal sospechoso a la India mediante mecanismos legales internacionales.

Según la información preliminar, un compañero de estudios de la joven es el sospechoso. Según la versión de la investigación, durante una discusión entre ambos, el joven golpeó a la chica en la cabeza con un ordenador portátil, lo que provocó su muerte.

Sin embargo, la familia de la fallecida insiste en que el suceso fue mucho más grave de lo que indican los informes oficiales. Afirman que, al repatriar el cuerpo desde Uzbekistán, se encontraron numerosas huellas de lesiones en su cuerpo. Los allegados también han mencionado que recibieron información sobre posibles actos de violencia sufridos por la víctima antes de su muerte.

Los familiares sugieren que la muerte de la joven podría no haber sido causada por un solo golpe, sino por actos de violencia previos. Por ello, han declarado que siguen de cerca los resultados de la investigación en Uzbekistán.

Hasta el momento, las fuerzas del orden de Uzbekistán no han publicado información oficial adicional sobre este caso penal.