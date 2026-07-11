Un nuevo sismo sacude Venezuela, se reportan víctimas

Venezuela aún no logra salir del ciclo de desastres naturales. Hoy, 11 de julio, se registró un nuevo sismo de magnitud 3 en la capital del país, Caracas. Así lo informó el diario The Guardian.

Según los informes, el número de fallecidos a causa de los fuertes terremotos ocurridos el 24 de junio de este año ha llegado a 4 118 personas. Otras 16 740 personas han resultado heridas de diversa gravedad, y miles de ciudadanos siguen figurando en la lista de desaparecidos.

Los expertos califican este desastre natural como uno de los terremotos más devastadores observados en Venezuela en más de un siglo. Especialmente en el estado costero de La Guaira, muchas viviendas e infraestructuras han sufrido daños graves.

Las autoridades han anunciado la finalización de las labores de búsqueda y rescate de supervivientes. A pesar de ello, los ciudadanos que no han tenido noticias de sus seres queridos siguen buscándolos entre los escombros.

Tras el nuevo sismo ocurrido el 11 de julio, algunas personas fueron evacuadas de edificios en Caracas como medida de precaución.

Al mismo tiempo, la Organización de las Naciones Unidas en Venezuela ha hecho un llamamiento para destinar cerca de 300 millones de dólares estadounidenses con el fin de aliviar la crisis humanitaria. Según las estimaciones iniciales, los daños a la vivienda y la infraestructura se valoran en 37 mil millones de dólares estadounidenses.