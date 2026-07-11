Escasez de gasolina en Rusia: la producción cubre el 65% de la demanda

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Escasez de gasolina en Rusia: la producción cubre el 65% de la demanda

La producción de gasolina en Rusia ha caído drásticamente, cubriendo solo el 65% de la demanda estacional media. Ante el aumento del consumo en verano, el déficit diario ha superado los niveles de junio.

Según fuentes de Reuters, la situación podría mejorar en la segunda mitad de julio. Sin embargo, esto depende de la recuperación de las refinerías, el aumento de las importaciones y la ausencia de nuevos ataques.

El déficit diario alcanza las 45 000 toneladas

Las fuentes de la agencia informan que el déficit diario de gasolina en Rusia es de 40 000 a 45 000 toneladas.

Esto equivale a cerca del 35% de la demanda total de verano, frente al 25% estimado en junio.

De este modo, la escasez en el mercado se ha intensificado en un mes.

¿Cuánta gasolina se consume en verano?

Según estimaciones de Reuters, el consumo diario de gasolina en Rusia alcanza las 115 000–120 000 toneladas en el pico de la demanda estival.

El volumen de producción actual no es suficiente para cubrir esta necesidad.

El aumento de la demanda suele verse afectado por:

  • la temporada de vacaciones;

  • el incremento del tráfico vehicular;

  • las labores agrícolas;

  • la activación del turismo interno.

¿Cuándo podría mejorar la situación?

Las fuentes de la agencia señalaron que la situación podría estabilizarse ligeramente en la segunda mitad de julio.

Se establecen tres condiciones principales:

  • la recuperación de las actividades de las refinerías de petróleo;

  • el aumento de las importaciones de gasolina;

  • la ausencia de nuevos ataques a las plantas.

Si no se cumplen estas condiciones, la escasez podría prolongarse.

¿Afectará a los precios?

El texto no ofrece previsiones exactas sobre los precios. Sin embargo, que la producción sea inferior a la demanda podría aumentar la presión sobre los precios y el suministro interno.

Por ahora, la pregunta clave es: ¿hasta qué punto podrán las plantas rusas recuperar la producción antes del pico de demanda estival?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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