Un autobús con 46 pasajeros vuelca en Tartaristán: los heridos están hospitalizados

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Un autobús con 46 pasajeros vuelca en Tartaristán: los heridos están hospitalizados

Un grave accidente de tráfico que involucró a un autobús interurbano ocurrió durante la noche en Tartaristán. El autobús, que viajaba de Samara a Naberezhnye Chelny, se salió de la carretera y volcó en una zanja.

Había 46 pasajeros a bordo. Varias personas resultaron heridas en el incidente, y el estado de tres de ellas se reporta como grave.

El autobús volcó durante la noche

El accidente ocurrió en la noche del 11 de julio en la carretera Kuzaykino–Nurlat, cerca del pueblo de Ibrayevo Kargali.

El aviso a los servicios de emergencia de Tartaristán llegó alrededor de las 01:25, hora local.

Según la información preliminar, el conductor perdió el control del autobús. Tras ello, el vehículo se salió de la calzada y volcó en una zanja.

Un autobús con 46 pasajeros vuelca en Tartaristán: los heridos están hospitalizados

Había 46 personas en el autobús

En el momento del accidente, en el autobús viajaban:

  • 46 pasajeros;

  • 2 conductores;

  • 2 niños.

Los rescatistas informaron que los pasajeros menores de edad no sufrieron lesiones.

15 personas solicitaron asistencia médica

Tras el accidente, 15 pasajeros requirieron atención médica.

De ellos:

  • 3 fueron hospitalizados en estado grave;

  • todas las víctimas fueron trasladadas a un centro médico en la ciudad de Almetyevsk.

Se ha iniciado una causa penal

En el lugar del accidente trabajan rescatistas, médicos y otros servicios de emergencia.

Se informa que para las labores de atención del accidente se movilizaron 39 rescatistas, 14 vehículos especiales y un helicóptero sanitario.

El Comité de Investigación de la República de Tartaristán ha abierto un caso penal por la prestación de servicios que no cumplen con los requisitos de seguridad.

Actualmente, los expertos continúan con las investigaciones y peritajes para determinar las causas que provocaron que el autobús se saliera de la vía.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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