Riesgo de « Gran Guerra »: Trump quiere cerrar el cielo ucraniano — ¿Cuál es la reacción de Rusia?

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Riesgo de « Gran Guerra »: Trump quiere cerrar el cielo ucraniano — ¿Cuál es la reacción de Rusia?

La posibilidad mencionada por el presidente estadounidense Donald Trump de cerrar el espacio aéreo ucraniano como garantía de seguridad ha causado serias preocupaciones y protestas en Rusia. Políticos y expertos militares rusos advierten que tal paso conduciría directamente a un conflicto armado a gran escala. Zamin.uz presenta los detalles que rodean esta declaración y la reacción de la parte rusa.

La declaración de Trump: control aéreo sobre Ucrania

En una declaración reciente, el presidente estadounidense Donald Trump abordó las garantías de seguridad para Ucrania, las refinerías de petróleo, así como las negociaciones con Kiev y Zelensky.

Al responder a una pregunta sobre las garantías de seguridad para Ucrania, no descartó la opción de establecer control sobre el espacio aéreo del país (cerrar el cielo). Al mismo tiempo, el líder estadounidense enfatizó que si se pudiera llegar a un acuerdo por otros medios, Washington podría renunciar por completo a proporcionar tales garantías.

Senador Dzhabbarov: «Esto significa una escalada del conflicto»

El senador del Consejo de la Federación de Rusia, Vladimir Dzhabbarov, afirmó que un posible cierre del espacio aéreo sobre Ucrania podría provocar una escalada drástica del conflicto y representar riesgos adicionales para Rusia. El político describió los aspectos peligrosos de este escenario de la siguiente manera:

  • Tal decisión implica, en realidad, involucrar a muchos participantes en una confrontación directa.

  • Este paso podría salirse del marco del conflicto actual entre Moscú y Kiev.

  • Es posible que Donald Trump no comprenda completamente que cerrar el espacio aéreo sobre Ucrania significa guerra y escalada del conflicto.

  • Los expertos militares pronto podrán explicar al líder estadounidense las posibles consecuencias de tal medida.

Reacción del Kremlin y conclusiones de los expertos

El portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov, informó que la idea de cerrar el cielo ucraniano no se había discutido anteriormente. Destacó que tal escenario implicaría la participación de las fuerzas de la OTAN, lo cual es totalmente contrario a los intereses de Rusia.

Expertos de los círculos militares y científicos también expresaron sus opiniones sobre este asunto:

  • El experto militar Vladimir Orlov explica, que en la concepción de los países occidentales, el cierre del cielo significa establecer un control total sobre el espacio aéreo en la zona del conflicto. Según él, en cualquier caso, esto sería interpretado por los líderes militares y políticos rusos como una tentativa de derrota estratégica de Rusia, con todas las consecuencias que ello conlleva.

  • Según Ilya Kramnik, investigador del IMEMO de la Academia de Ciencias de Rusia, Estados Unidos aún no está listo para tal paso, ya que tal decisión significaría arrastrar a Washington a una confrontación armada directa.

Дональд ТрампУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийДмитрий Песков
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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