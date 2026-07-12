¡En Italia, unos estudiantes sorprenden a todos al hacer volar un avión de papel gigante!

·49·Mundo
¡En Italia, unos estudiantes sorprenden a todos al hacer volar un avión de papel gigante!

En Italia, unos estudiantes establecieron un récord con un proyecto inusual. Construyeron el avión de papel más grande del mundo y lograron hacerlo volar.

El avión fue bautizado como Icarus. Este nombre está relacionado con el personaje de Ícaro de la mitología griega.

La envergadura del avión de papel gigante alcanzó casi los 20 metros. Debido a que pesaba 28,5 kilogramos, se utilizó una estructura interna para su fabricación, a diferencia de los aviones de papel comunes.

Al mismo tiempo, Icarus se basa en el mismo principio de vuelo que los aviones de papel pequeños. Una solución de ingeniería ayudó a que se moviera de forma estable en el aire.

El vuelo se realizó en el festival de tecnología «We Make Future» en Bolonia. Durante la prueba, el avión voló una distancia de 59 metros.

El resultado fue registrado como un récord oficial e Icarus entró en el Libro Guinness de los récords.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Misterios del Himalaya: ¿qué revelan los restos marinos en la cima del Everest?Misterios del Himalaya: ¿qué revelan los restos marinos en la cima del Everest?Hoy, 13:14Al menos 5 muertos tras un ataque ruso en SumyAl menos 5 muertos tras un ataque ruso en SumyHoy, 13:01Una de cada 500 000: una mujer sorprende a todos al encontrar saltamontes rosasUna de cada 500 000: una mujer sorprende a todos al encontrar saltamontes rosasHoy, 12:53Más de 560 bebés fueron nombrados Haaland en PerúMás de 560 bebés fueron nombrados Haaland en PerúHoy, 12:14Se revela la identidad de la persona enmascarada en el funeral del ayatolá Ali JameneiSe revela la identidad de la persona enmascarada en el funeral del ayatolá Ali JameneiHoy, 11:58Cierre temporal de guarderías en Karakalpakstán debido a la ola de calorCierre temporal de guarderías en Karakalpakstán debido a la ola de calorHoy, 11:33
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
Un juguete viral envía a niños al hospital
Un juguete viral envía a niños al hospital
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
Mujer de 63 años es madre por primera vez
Mujer de 63 años es madre por primera vez