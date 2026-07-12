¡En Italia, unos estudiantes sorprenden a todos al hacer volar un avión de papel gigante!

En Italia, unos estudiantes establecieron un récord con un proyecto inusual. Construyeron el avión de papel más grande del mundo y lograron hacerlo volar.

El avión fue bautizado como Icarus. Este nombre está relacionado con el personaje de Ícaro de la mitología griega.

La envergadura del avión de papel gigante alcanzó casi los 20 metros. Debido a que pesaba 28,5 kilogramos, se utilizó una estructura interna para su fabricación, a diferencia de los aviones de papel comunes.

Al mismo tiempo, Icarus se basa en el mismo principio de vuelo que los aviones de papel pequeños. Una solución de ingeniería ayudó a que se moviera de forma estable en el aire.

El vuelo se realizó en el festival de tecnología «We Make Future» en Bolonia. Durante la prueba, el avión voló una distancia de 59 metros.

El resultado fue registrado como un récord oficial e Icarus entró en el Libro Guinness de los récords.