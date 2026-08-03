Japón mantiene viva la tradición de 400 años de las peleas de arañas (vídeo)

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Japón mantiene viva la tradición de 400 años de las peleas de arañas (vídeo)

En Japón, la competición de peleas de arañas, con más de 400 años de historia, continúa hasta el día de hoy. Según las leyendas, a finales del siglo XVI, los samuráis iniciaron esta tradición para elevar el espíritu guerrero y como actividad de entretenimiento.

Para prepararse para la competición, los participantes capturan arañas hembras y las cuidan de manera especial. Aunque las arañas son venenosas, su veneno no representa un peligro grave para los humanos.

En el combate, las arañas se enfrentan sobre un palo especial. La araña que pica a su oponente primero, lo envuelve en su red o lo hace caer del palo es declarada ganadora. Esta insólita competición sigue despertando interés como una de las tradiciones antiguas de Japón.

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