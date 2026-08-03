Un niño estadounidense de 11 años lee 100 horas a perros y bate un récord

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Un niño estadounidense de 11 años lee 100 horas a perros y bate un récord

Nehemayya Turner, un niño de 11 años que vive en Florida, Estados Unidos, ha llamado la atención por su amor a los animales. Durante los últimos dos años, ha participado como voluntario en el programa «Pawsitive Reading» del refugio Jacksonville Humane Society, donde lee libros en voz alta a los animales acogidos.

En junio, Nehemayya se convirtió en el primer niño del programa en alcanzar 100 horas de lectura. Con motivo de este logro, recibió un certificado especial que acredita sus 100 horas de voluntariado.

El niño asegura que le gusta especialmente leer a los perros. En su opinión, una voz tranquila calma a los animales y les ayuda a sentirse más relajados en el refugio. Nehemayya espera que así encuentren más rápidamente nuevos dueños cariñosos.

Los representantes del programa también destacan que estas sesiones ayudan a reducir el estrés de los animales. Hopper, uno de los perros a los que Nehemayya leía, pasó casi 400 días en el refugio, y el niño le leía un libro en cada visita. Más tarde, Hopper logró encontrar un nuevo hogar.

Lawrence Nicholas, responsable de Jacksonville Humane Society, elogió la iniciativa de Nehemayya y señaló que su gesto sencillo pero sincero inspira no solo a los animales del refugio, sino también a toda la comunidad.

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