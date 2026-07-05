El número de víctimas del terremoto en Venezuela se acerca a los 3 000

El número de fallecidos por los devastadores terremotos en Venezuela ha aumentado drásticamente, alcanzando casi las 3 000 personas. Diez días después del desastre natural, miles de personas siguen siendo reportadas como desaparecidas.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó que, según los últimos cálculos, el número de víctimas del terremoto ha llegado a 2 954. Asimismo, más de 16 592 ciudadanos han sufrido heridas de diversa gravedad.

Actualmente, los equipos de rescate internacionales están concluyendo gradualmente las labores de búsqueda y salvamento entre los escombros. Los expertos señalan que, en desastres naturales como los terremotos, el tiempo más crítico para rescatar sobrevivientes son las primeras 72 horas . Tras este periodo, las probabilidades de supervivencia disminuyen drásticamente.

Según los testigos, debido a que los servicios de emergencia aún no habían llegado en las primeras horas del desastre, la población local se vio obligada a retirar los escombros por sus propios medios para salvar a sus seres queridos.

En este momento, las autoridades indican que la búsqueda de los desaparecidos continúa. Al mismo tiempo, se siguen realizando esfuerzos constantes para mitigar las consecuencias del terremoto y brindar asistencia a los afectados.