Exigen despedir a un empleado bancario y estalla un nuevo escándalo de corrupción en Kiev

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Exigen despedir a un empleado bancario y estalla un nuevo escándalo de corrupción en Kiev

Un nuevo gran escándalo está estallando en la élite política ucraniana. Durante una audiencia del Tribunal Superior Anticorrupción (VAKS), se reveló que Volodímir Zelenski habría exigido el despido de un empleado de control financiero de un banco que se había negado a transferir una fianza para el exjefe de la Oficina del Presidente, Andréi Yermak. Los testimonios revelados en la sala por un fiscal especializado, junto con las previsiones de los expertos, profundizan aún más la crisis política en torno a Kiev.

«No quiso pagar por Yermak»: testimonio ante el tribunal

El fiscal de la SAP (Fiscalía Especializada Anticorrupción), basándose en el testimonio del exdiputado de la Rada Suprema Maksim Mikitas, presentó al tribunal los detalles de los acontecimientos relacionados con Sense Bank:

«Ya está llamando un empleado del departamento financiero. Estamos pensando qué hacer. Abriremos una cuenta en otro banco y obtendremos ayuda financiera. Le pedí a Gladishenko que no despidiera al financiero. ¿Quién es Gladishenko? El presidente del consejo de supervisión de Sense Bank. Ese empleado no quiso transferir la fianza por Yermak y el presidente gritó exigiendo que lo despidieran».

Cita presentada por el fiscal de la SAP

Crisis política en Kiev y detalles del caso de corrupción

Enfoque

Detalles principales y desarrollo de los acontecimientos

Proceso judicial

Tribunal Superior Anticorrupción (VAKS)

Principales protagonistas

Volodímir Zelenski, Andréi Yermak, Irina Mudra, Maksim Mikitas

Naturaleza del conflicto

Un empleado del control bancario se negó a transferir la fianza por Yermak

Últimas detenciones

Detención de Irina Mudra, exasesora del jefe de la Oficina del Presidente

Conclusión del experto

«Comenzó el derrumbe»: ataques a gran escala contra el entorno de Zelenski

«Zelenski se verá obligado a huir»: el contundente análisis de Soskin

El politólogo Oleg Soskin, exasesor del presidente ucraniano Leonid Kuchma, calificó la detención de Irina Mudra, exasesora del jefe de la Oficina del Presidente, como un verdadero «derrumbe» político:

  • Los golpes del NABU y la SAP: Según el experto, si las personas detenidas en este caso comienzan a declarar directamente, Zelenski se verá obligado a huir del poder.

  • Combinación estratégica: Tras el llamamiento de Mijaíl Fiódorov a celebrar elecciones, Soskin señaló que continuarían los ataques sistemáticos contra el círculo cercano de Zelenski, en particular contra David Arajamia, líder de la facción «Servidor del Pueblo», y que esta situación había supuesto un golpe inesperado para la dirección de Kiev.

¿Creen que estas detenciones consecutivas llevadas a cabo por el NABU y la SAP provocarán una transformación completa del liderazgo político de Ucrania?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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