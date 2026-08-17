Ronaldo y Georgina por fin se casaron en una fecha simbólica: ¡el primer video y las fotos se difundieron en redes! (video)

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Ronaldo y Georgina por fin se casaron en una fecha simbólica: ¡el primer video y las fotos se difundieron en redes! (video)

La esperada boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez finalmente se celebró. La pareja se casó el 11 de agosto, la fecha en que se conocieron por primera vez hace 10 años.

Una fecha especial para ellos

Durante varias semanas circularon numerosos rumores sobre el lugar de la boda y los invitados. Finalmente, la pareja eligió una fecha muy importante: el décimo aniversario de su primer encuentro.

«Fue tal como lo había imaginado», declaró Georgina al compartir sus impresiones sobre la boda.

Una ceremonia lujosa

Ronaldo y Georgina asistieron a la ceremonia con atuendos de Gucci. Como suman más de 750 millones de seguidores en redes sociales, los detalles de la boda despertaron gran interés entre sus fans.

Sus hijos también estuvieron presentes

Los hijos de la pareja también participaron en la ceremonia. Los videos de su boda se difundieron rápidamente en redes sociales y captaron la atención de los fans.

De este modo, tras años juntos, Ronaldo y Georgina llevaron su relación a una nueva etapa en una fecha simbólica.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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