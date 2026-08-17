Irán anuncia una recompensa por capturar a militares estadounidenses

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Irán anuncia una recompensa por capturar a militares estadounidenses

El Ejército iraní anunció que otorgaría una recompensa económica a quienes capturaran o mataran a militares estadounidenses. Medios internacionales difundieron la información citando a la agencia estatal iraní IRNA.

Según el comandante del Ejército iraní, el general de división Amir Hatami, cualquier persona que capturara, matara o entregara a las autoridades competentes a un militar estadounidense que entrara en territorio iraní recibiría una recompensa de 30.000 dólares. Hatami afirmó que la decisión se tomó después de numerosas solicitudes de apoyo financiero por parte de ciudadanos.

El responsable militar iraní también señaló que el importe de la recompensa se duplicaría para las mujeres, hasta alcanzar los 60.000 dólares. Sin embargo, no ofreció detalles concretos sobre cuándo y dónde podrían ser atacados los militares estadounidenses.

Asimismo, se informó de que Hatami propuso recomprar a un precio dos veces superior al del mercado las armas utilizadas contra los militares estadounidenses y sustituirlas por armas nuevas.

La declaración se produce mientras las tensiones entre Estados Unidos e Irán siguen siendo muy elevadas. Hatami ya había afirmado que las fuerzas iraníes responderían con dureza si las tropas estadounidenses entraban en territorio iraní.

Por el momento, no hay información confirmada sobre el despliegue de fuerzas terrestres estadounidenses en territorio iraní. Por ello, tampoco se ha aclarado el mecanismo concreto para pagar la recompensa anunciada.

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