Los talibanes detienen a un activista uzbeko: su destino sigue siendo desconocido

Se informa que Mas'ud Temur, un activista de la cultura uzbeka, ha sido detenido en la provincia de Badakhshan, Afganistán.

Según fuentes locales, fue capturado el 19 de junio en la ciudad de Fayzabad por las fuerzas de inteligencia de los talibanes.

Desde entonces, no se ha proporcionado información precisa sobre su paradero ni sobre su estado.

Se dice que Temur defendía en las redes sociales los derechos y la identidad de los grupos étnicos túrquicos en Afganistán.

También se sugiere que podría haber sido detenido por apoyar a los manifestantes en Herat.

Las autoridades locales de los talibanes en Badakhshan aún no han emitido ningún comentario sobre la situación.