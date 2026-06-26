El hotel más solitario del mundo: se necesita licencia para visitarlo

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El hotel más solitario del mundo: se necesita licencia para visitarlo

En medio del océano Atlántico, entre Florida y Cuba, un hotel peculiar está captando la atención de los viajeros. Ruben Holgado, un bloguero de viajes español de 23 años, compartió sus impresiones sobre este lugar inusual, llamándolo "el hotel más solitario del mundo".

El bloguero barcelonés publicó en mayo un video detallado sobre este viaje en su canal de YouTube. El video fue visto casi 900,000 veces en poco tiempo. Posteriormente, también publicó un video corto en Instagram, donde acumuló miles de likes.

El hotel solo es accesible por barco. Se encuentra a aproximadamente una hora de distancia de la costa de Key West. Lo más curioso es que este hotel está registrado oficialmente como un barco. Por lo tanto, se requiere que el huésped tenga una licencia de navegación para alojarse allí.

Joven parado frente a una pequeña casa flotante de bambú en medio del mar.

Un descanso tan inusual tampoco es barato. El precio por cinco noches es de 3,458 dólares estadounidenses.

Según Ruben Holgado, el dueño del hotel, el "Capitán Chris", le envió una lista de los alimentos y otros suministros necesarios antes del viaje. También le advirtió que los tiburones son comunes en la zona y que podría necesitar la ayuda de rescatistas en caso de emergencia.

Según el viajero, durante el viaje comenzó una tormenta tropical. Por un momento, pensó si quedarse solo en medio del océano había sido la decisión correcta. Sin embargo, la tormenta pasó sin consecuencias graves.

Joven nadando en el mar con chaleco salvavidas, con la pequeña casa visible al fondo.

Publicado en la plataforma Airbnb bajo el nombre de "Tiki Suites", este bungalow está clasificado entre el 10 por ciento de las mejores propiedades. Cuenta con comodidades como aire acondicionado, una cama de madera especial y un televisor oculto. Alrededor, se pueden observar delfines, manatíes, rayas y diversos peces tropicales.

El bloguero mencionó que el hotel también tiene una colección de películas en DVD, entre ellas "Sueños de Fuga", "Django desencadenado", "El Aviador" y "El Diario de Noa". Pero, al estar en medio del océano, eligió simbólicamente ver la famosa película "Titanic" de James Cameron.

Pequeña cabaña en el océano y su ubicación en el mapa cerca de Florida.

Durante el viaje, Ruben Holgado practicó snorkel para ver barcos hundidos, paseó en paddleboard y pescó su propia cena. Destacó que este viaje fue una de las aventuras más inusuales y memorables de su vida.

Ruben HolgadoBarcelonaTiki SuitesInstagram
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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