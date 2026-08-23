En Japón, un padre abandona a su hijo de 7 años en el monte Fuji

·512·Mundo
En Japón, un padre abandona a su hijo de 7 años en el monte Fuji

En el monte Fuji de Japón, la intervención de la policía fue necesaria después de que un padre dejara a su hijo de 7 años solo para continuar su ascenso hacia la cima. El incidente ocurrió el 20 de agosto.

Según informes de medios locales, el padre se dirigía a conquistar la cima de 3776 metros con sus dos hijos de 7 y 12 años a través de la ruta tradicional «Fujinomiya». Sin embargo, al inicio del camino, el hijo menor se cansó, mientras que el mayor siguió adelante.

Después, el padre sentó a su hijo de 7 años en un banco al borde del camino, le dejó agua y comida, y le pidió que esperara allí. Él continuó su camino hacia arriba tras su hijo mayor.

Tiempo después, el personal de la sexta estación de la ruta «Fujinomiya» encontró al niño solo a más de 2 kilómetros de altura. El niño estaba sentado bajo la lluvia y la niebla. El personal informó inmediatamente a la policía.

Las autoridades localizaron al padre entre la séptima y la octava estación. Resultó que se había alejado bastante del lugar donde dejó a su hijo, habiendo caminado cerca de tres horas.

La policía ordenó al padre regresar de inmediato. El niño había permanecido solo durante casi ocho horas. El padre recibió una advertencia severa por dejar a su hijo sin supervisión en una zona peligrosa. Él admitió su error y se disculpó ante la policía.

Un oficial de policía, al comentar la situación, enfatizó que no se debe dejar a un niño solo bajo ninguna circunstancia, incluso si eso significa abandonar el plan de llegar a la cima.

La ruta «Fujinomiya» comienza en la quinta estación, a la que se puede llegar en transporte público. Desde allí, se requieren aproximadamente cinco horas para subir a la cima del monte Fuji y otras tres horas para el descenso.

En los últimos años, se han registrado varios incidentes desafortunados con turistas en el monte Fuji. La montaña se encuentra al suroeste de Tokio y es considerada una de las tres montañas sagradas de Japón. El monte Fuji fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2013.

Cada año, aproximadamente 200 000 personas suben a la cima. Con el fin de regular el flujo de turistas, se han introducido restricciones estacionales y diarias en algunas rutas.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Nuevas fuerzas: 400 operadores de drones y zapadores norcoreanos son desplegados en el frenteNuevas fuerzas: 400 operadores de drones y zapadores norcoreanos son desplegados en el frenteHoy, 11:26El doble de Zelenski deja la cárcel por el frente: la inesperada decisión de SarukyanEl doble de Zelenski deja la cárcel por el frente: la inesperada decisión de SarukyanHoy, 11:21Un mánager de la FIDE de 36 años falleció repentinamenteUn mánager de la FIDE de 36 años falleció repentinamenteHoy, 11:12«Los misiles serán destruidos antes del lanzamiento»: el Primer Ministro británico revela un acuerdo secreto en Kiev«Los misiles serán destruidos antes del lanzamiento»: el Primer Ministro británico revela un acuerdo secreto en KievHoy, 11:03Un inusual autobús que sirve sushi será lanzado en TokioUn inusual autobús que sirve sushi será lanzado en TokioHoy, 10:44Giro brusco en la ONU: 50 países condenan a Rusia, pero 143 no la apoyanGiro brusco en la ONU: 50 países condenan a Rusia, pero 143 no la apoyanHoy, 10:33
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
La « boda » de Ronaldo sacude Madeira: los aficionados se equivocaron
La « boda » de Ronaldo sacude Madeira: los aficionados se equivocaron
Un eclipse solar total, esperado durante 20 años, será visible en agosto
Un eclipse solar total, esperado durante 20 años, será visible en agosto
Una gallina que desfiló en un concurso de belleza en Malasia atrajo la atención del público
Una gallina que desfiló en un concurso de belleza en Malasia atrajo la atención del público