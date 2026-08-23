En Japón, un padre abandona a su hijo de 7 años en el monte Fuji

En el monte Fuji de Japón, la intervención de la policía fue necesaria después de que un padre dejara a su hijo de 7 años solo para continuar su ascenso hacia la cima. El incidente ocurrió el 20 de agosto.

Según informes de medios locales, el padre se dirigía a conquistar la cima de 3776 metros con sus dos hijos de 7 y 12 años a través de la ruta tradicional «Fujinomiya». Sin embargo, al inicio del camino, el hijo menor se cansó, mientras que el mayor siguió adelante.

Después, el padre sentó a su hijo de 7 años en un banco al borde del camino, le dejó agua y comida, y le pidió que esperara allí. Él continuó su camino hacia arriba tras su hijo mayor.

Tiempo después, el personal de la sexta estación de la ruta «Fujinomiya» encontró al niño solo a más de 2 kilómetros de altura. El niño estaba sentado bajo la lluvia y la niebla. El personal informó inmediatamente a la policía.

Las autoridades localizaron al padre entre la séptima y la octava estación. Resultó que se había alejado bastante del lugar donde dejó a su hijo, habiendo caminado cerca de tres horas.

La policía ordenó al padre regresar de inmediato. El niño había permanecido solo durante casi ocho horas. El padre recibió una advertencia severa por dejar a su hijo sin supervisión en una zona peligrosa. Él admitió su error y se disculpó ante la policía.

Un oficial de policía, al comentar la situación, enfatizó que no se debe dejar a un niño solo bajo ninguna circunstancia, incluso si eso significa abandonar el plan de llegar a la cima.

La ruta «Fujinomiya» comienza en la quinta estación, a la que se puede llegar en transporte público. Desde allí, se requieren aproximadamente cinco horas para subir a la cima del monte Fuji y otras tres horas para el descenso.

En los últimos años, se han registrado varios incidentes desafortunados con turistas en el monte Fuji. La montaña se encuentra al suroeste de Tokio y es considerada una de las tres montañas sagradas de Japón. El monte Fuji fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2013.

Cada año, aproximadamente 200 000 personas suben a la cima. Con el fin de regular el flujo de turistas, se han introducido restricciones estacionales y diarias en algunas rutas.