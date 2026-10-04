83 personas, seis generaciones y un solo hogar: una familia extraordinaria en la India

·1·Mundo
83 personas, seis generaciones y un solo hogar: una familia extraordinaria en la India

En la India, la familia Nagappa, que reside en el estado de Andhra Pradesh, está llamando la atención por su gran familia unida. Esta familia, que reúne a seis generaciones, cuenta con un total de 83 miembros. Así lo informó el Hindustan Times.

Aunque los miembros de la familia viven en cuatro casas contiguas, se consideran un solo hogar. Utilizan una cocina común, gestionan juntos los ingresos y gastos, y se reparten las tareas cotidianas.

Alimentar a una familia tan grande requiere mucho esfuerzo. Según los informes, cada día se cocinan casi 50 kilogramos de arroz para todos los miembros del hogar. Los miembros de la familia también se dividen las tareas domésticas y agrícolas.

Los ingresos del hogar provienen principalmente de la agricultura y de actividades relacionadas con el transporte en autobús. Las cuestiones financieras también se resuelven en conjunto y las decisiones importantes se toman por consenso.

En una época en la que muchas familias prefieren vivir separadas, el hogar Nagappa destaca por la cooperación y la solidaridad de sus seis generaciones viviendo juntas.

Familia NagappaAndhra PradeshHindustan TimesFamilia multigeneracionalIndia
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Charos
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

83 personas bajo un mismo techo: una familia inusual en la India sorprende a todos83 personas bajo un mismo techo: una familia inusual en la India sorprende a todosAyer 15:56En India, casan a dos burros para hacer lloverEn India, casan a dos burros para hacer llover14 agosto 12:44Putin en el centro de atención tras su llegada a la India (video)Putin en el centro de atención tras su llegada a la India (video)11 septiembre 16:26Alojamiento y comida gratis: en un distrito de Tayikistán, la hospitalidad es un regaloAlojamiento y comida gratis: en un distrito de Tayikistán, la hospitalidad es un regalo15 septiembre 20:53Restaurante misterioso en India: los clientes cenan entre tumbasRestaurante misterioso en India: los clientes cenan entre tumbas2 septiembre 22:24En la India, una familia incinera a su hijo, pero luego lo encuentran vivo en prisiónEn la India, una familia incinera a su hijo, pero luego lo encuentran vivo en prisión8 septiembre 22:25
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo