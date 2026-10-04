83 personas, seis generaciones y un solo hogar: una familia extraordinaria en la India

En la India, la familia Nagappa, que reside en el estado de Andhra Pradesh, está llamando la atención por su gran familia unida. Esta familia, que reúne a seis generaciones, cuenta con un total de 83 miembros. Así lo informó el Hindustan Times.

Aunque los miembros de la familia viven en cuatro casas contiguas, se consideran un solo hogar. Utilizan una cocina común, gestionan juntos los ingresos y gastos, y se reparten las tareas cotidianas.

Alimentar a una familia tan grande requiere mucho esfuerzo. Según los informes, cada día se cocinan casi 50 kilogramos de arroz para todos los miembros del hogar. Los miembros de la familia también se dividen las tareas domésticas y agrícolas.

Los ingresos del hogar provienen principalmente de la agricultura y de actividades relacionadas con el transporte en autobús. Las cuestiones financieras también se resuelven en conjunto y las decisiones importantes se toman por consenso.

En una época en la que muchas familias prefieren vivir separadas, el hogar Nagappa destaca por la cooperación y la solidaridad de sus seis generaciones viviendo juntas.