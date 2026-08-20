Mujer ucraniana ebria que mordió a un policía, deportada de Polonia

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Mujer ucraniana ebria que mordió a un policía, deportada de Polonia

Una ciudadana ucraniana que alteró el orden público y agredió físicamente a un policía en Polonia mientras estaba ebria será expulsada del país. Polsatnews Según informó el medio Polsatnews, tras un insólito incidente ocurrido en la ciudad de Zambrów, un agente de las fuerzas del orden fue hospitalizado. La infractora, por su parte, recibió una sanción severa que le prohíbe volver a entrar en el país.

«No quiso ir al centro de desintoxicación»: ¿cómo ocurrieron los hechos?

Según los datos disponibles, los agentes encontraron a una mujer de 39 años tendida en estado de ebriedad en una acera de las calles de Zambrów. Mientras intentaban prestarle asistencia médica y llevarla al centro de desintoxicación, la mujer opuso una fuerte resistencia:

  • Agresión y lesión: La mujer insultó a los agentes, se abalanzó sobre ellos y mordió a uno de los policías.

  • Medidas médicas: El policía herido fue trasladado de inmediato a un hospital de enfermedades infecciosas por motivos de seguridad.

Detalles del incidente y sanción aplicada

Elemento

Detalles del incidente y medidas adoptadas

Infractora

Ciudadana ucraniana de 39 años

Lugar del incidente

Ciudad de Zambrów (Polonia)

Cargos

Insultar a un representante de la autoridad y atentar contra su integridad física

Pena prevista por la ley

Hasta 3 años de prisión

Decisión adoptada

En lugar de una sanción penal deportación del país y prohibición de volver a entrar

Expulsión del país en lugar de una pena de prisión

Según la legislación polaca, usar la fuerza contra un funcionario o representante de la autoridad, así como insultarlo, puede castigarse con hasta 3 años de prisión. Sin embargo, las autoridades polacas decidieron, en lugar de iniciar un largo proceso judicial, deportar de inmediato a la mujer ucraniana del territorio nacional y prohibirle oficialmente volver a entrar en Polonia.

¿Cree que, en lugar de imponer una pena de prisión, es correcto deportar directamente a los ciudadanos que alteran el orden público y se resisten a la policía en el extranjero?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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