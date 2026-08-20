María Zajárova se pronuncia sobre los objetivos geopolíticos de Occidente

·1·Mundo
María Zajárova se pronuncia sobre los objetivos geopolíticos de Occidente

La portavoz oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, expuso la posición de Moscú sobre la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Según ella, solo Rusia puede ofrecer una garantía de ese tipo a Ucrania. La declaración se produjo durante una sesión informativa celebrada el 20 de agosto.

«Rusia podría ser la garantía»

Zajárova señaló que el presidente ruso, Vladímir Putin, ya había expresado en repetidas ocasiones su posición sobre este asunto.

«La única garantía de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania ha sido y solo puede ser Rusia».

La diplomática realizó estas declaraciones en el contexto de la posición rusa sobre las negociaciones relativas a Ucrania y las garantías de seguridad.

Zajárova critica duramente la política de Occidente

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso también criticó la actitud de los países occidentales hacia Ucrania. En su opinión, Ucrania no es importante para Occidente como Estado independiente y económicamente desarrollado.

Zajárova afirmó que, según su interpretación, el interés de Occidente por Ucrania es principalmente pragmático y está orientado a objetivos geopolíticos.

«Occidente no necesita a Ucrania ni como Estado independiente ni como país próspero».

Según ella, si Occidente estuviera interesado en Ucrania precisamente como tal Estado, su política sería diferente.

¿Cómo evalúa Moscú los objetivos de Occidente?

Zajárova afirmó que Occidente utiliza el territorio ucraniano como instrumento de presión geopolítica contra Rusia.

Según ella, Moscú considera la política occidental una estrategia dirigida a explotar los recursos de Ucrania y aumentar los riesgos para Rusia.

Esta es la posición oficial del Ministerio de Exteriores ruso sobre la guerra en Ucrania y el papel de Occidente en ella.

«El futuro de Ucrania está decidido de antemano»

Zajárova también criticó la ayuda que Occidente presta a Ucrania. En su opinión, los recursos son limitados y Occidente no se preocupa lo suficiente por el futuro del actual sistema político ucraniano.

Calificó a las autoridades actualmente en el poder en Kiev de «régimen neonazi» y afirmó que su futuro está «decidido de antemano».

Las declaraciones se produjeron en medio de las negociaciones

Estas declaraciones de Zajárova se produjeron mientras se debatían las cuestiones relativas al fin de la guerra entre Rusia y Ucrania y las futuras garantías de seguridad.

Al mismo tiempo, la posición de Rusia de que debe ser la «garante de la soberanía de Ucrania» constituye una declaración política de Moscú. Ucrania y los países occidentales mantienen otras posiciones sobre este asunto.

María ZajárovaRusiaUcraniaVladímir PutinMinisterio de Asuntos Exteriores de Rusia
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Exigen despedir a un empleado bancario y estalla un nuevo escándalo de corrupción en KievExigen despedir a un empleado bancario y estalla un nuevo escándalo de corrupción en KievHoy, 23:05El mayor problema de Ucrania: aumenta la amenaza de los misiles balísticosEl mayor problema de Ucrania: aumenta la amenaza de los misiles balísticosHoy, 22:56Decenas de peces con aspecto de serpiente se desparraman en el metro desde un cuboDecenas de peces con aspecto de serpiente se desparraman en el metro desde un cuboHoy, 21:32Mujer ucraniana ebria que mordió a un policía, deportada de PoloniaMujer ucraniana ebria que mordió a un policía, deportada de PoloniaHoy, 17:19« Los musulmanes nos son más cercanos que los católicos »: la polémica declaración de Mijalkov…« Los musulmanes nos son más cercanos que los católicos »: la polémica declaración de Mijalkov…Hoy, 17:15¿Cómo valoró un experto militar el sistema ruso «Poseidón»?¿Cómo valoró un experto militar el sistema ruso «Poseidón»?Hoy, 17:06
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones