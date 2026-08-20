La portavoz oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, expuso la posición de Moscú sobre la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Según ella, solo Rusia puede ofrecer una garantía de ese tipo a Ucrania. La declaración se produjo durante una sesión informativa celebrada el 20 de agosto.

«Rusia podría ser la garantía»

Zajárova señaló que el presidente ruso, Vladímir Putin, ya había expresado en repetidas ocasiones su posición sobre este asunto.

«La única garantía de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania ha sido y solo puede ser Rusia».

La diplomática realizó estas declaraciones en el contexto de la posición rusa sobre las negociaciones relativas a Ucrania y las garantías de seguridad.

Zajárova critica duramente la política de Occidente

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso también criticó la actitud de los países occidentales hacia Ucrania. En su opinión, Ucrania no es importante para Occidente como Estado independiente y económicamente desarrollado.

Zajárova afirmó que, según su interpretación, el interés de Occidente por Ucrania es principalmente pragmático y está orientado a objetivos geopolíticos.

«Occidente no necesita a Ucrania ni como Estado independiente ni como país próspero».

Según ella, si Occidente estuviera interesado en Ucrania precisamente como tal Estado, su política sería diferente.

¿Cómo evalúa Moscú los objetivos de Occidente?

Zajárova afirmó que Occidente utiliza el territorio ucraniano como instrumento de presión geopolítica contra Rusia.

Según ella, Moscú considera la política occidental una estrategia dirigida a explotar los recursos de Ucrania y aumentar los riesgos para Rusia.

Esta es la posición oficial del Ministerio de Exteriores ruso sobre la guerra en Ucrania y el papel de Occidente en ella.

«El futuro de Ucrania está decidido de antemano»

Zajárova también criticó la ayuda que Occidente presta a Ucrania. En su opinión, los recursos son limitados y Occidente no se preocupa lo suficiente por el futuro del actual sistema político ucraniano.

Calificó a las autoridades actualmente en el poder en Kiev de «régimen neonazi» y afirmó que su futuro está «decidido de antemano».

Las declaraciones se produjeron en medio de las negociaciones

Estas declaraciones de Zajárova se produjeron mientras se debatían las cuestiones relativas al fin de la guerra entre Rusia y Ucrania y las futuras garantías de seguridad.

Al mismo tiempo, la posición de Rusia de que debe ser la «garante de la soberanía de Ucrania» constituye una declaración política de Moscú. Ucrania y los países occidentales mantienen otras posiciones sobre este asunto.